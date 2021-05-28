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Eğitim Karneler ne zaman verilecek?
Eğitim

Karneler ne zaman verilecek?

Yaz tatilinin yaklaşması ile beraber veliler ve öğretmenler, 'Bu sene karne verilecek mi?' , 'Karneler ne zaman verilecek? ' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki karneler bu yıl ne zaman verilecek?

Yeniakit Publisher
2021-05-28 19:19:00 -
Karneler ne zaman verilecek?

Haziran ayının yaklaşması ve havaların ısınmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve velinin gözü, 2021 yılı yaz tatiline çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) çoğunluğu online geçen dönemi ne zaman kapatacağını merak eden öğrenci ve veliler, internette '2021 yaz tatili ne zaman başlayacak?' sorusuna yanıt arıyor.

Karneler ne zaman verilecek?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Sağlık neyi gerektiriyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Riske girmeden eğitim, öğretimi devam ettirmeliyiz. Süreci iyi yönetebilirsek amacımız bütün okulları açmak olacak. Karneler 2 Temmuz’da verilecek. Arzumuz yüz yüze verebilmek."

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