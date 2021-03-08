Karneler ne zaman verilecek?
Okullarda ikinci dönem karnelerin ne zaman verileceği belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te Tarafsız Bölge programında flaş açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk yüz yüze eğitime başlanan okullarda sınavların ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, Karneler ne zaman verilecek?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te Tarafsız Bölge programında konuşuyor. Bakan Selçuk, öğrencilerin merak ettiği Karneler ne zaman verilecek? sorusunu açıkladı.
Karneler ne zaman verilecek?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "İlk-ortaokullarda yüzde 80'in üzerinde katılım var. İlk haftayı çok olumlu geçirdiğimizi gördüm" dedi. "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmak gibi çalışmamız var. Ara tatil yok" ifadelerini kullanan Bakan Selçuk, karnelerin de 2 Temmuz'da verileceğini açıkladı.