Yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih kadar okulların tatile gireceği gün de araştırılmaya başlandı. Peki, yaz tatili ne zaman başlar? Okullar yaz tatiline ayın kaçında girecek?

Karneler ne zaman alınacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk, karneler ve telafi eğitimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, “2020 - 2021 eğitim öğretim yılını 2 Temmuz cuma günü sonlandırıyoruz” dedi.

Bakan Selçuk, “21 Haziran'da yoğun olarak başlayacağımız sosyal, duygusal, kültürel, fiziksel faaliyetler öncesinde sistem altyapımızda yoğunluğa neden olmamak ve öğrencilerimizin erişimini kolaylaştırmak için karneleri 18 Haziran’dan itibaren öğrencilerimize açıyoruz. Dileyen karnesine 18 Haziran Cuma gününden itibaren ulaşabilecek" diye konuştu.

Okulların yaz boyunca açık olacağını ifade eden Bakan Selçuk, "Okullarımız 2 Temmuz’dan, yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak. Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz. Öğretmenlerimiz de bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabilecekler" ifadelerini kullandı.