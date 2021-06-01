Karne verilme tarihi değişti mi? Karneler ne zaman verilecek?
Normalleşme sürecinin açıklanmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, karnelerin alınacağı tarihi duyurdu. Bu kapsamda karnelerin veriliş tarihinin değişip değişmediği merak ediliyor. Peki, Karne verilme tarihi değişti mi? Karneler ne zaman verilecek?
Kademeli normalleşme ile birlikte yüz yüze eğitime dönüşler başlarken, öğrenciler ve veliler, karneler ne zaman verilecek, sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk karnelerin verileceği tarihi duyurdu.
Karneler ne zaman verilecek?
Bakan Selçuk "18 Haziran itibaren karnelerimizi açıyoruz. Dileyen 18 Haziran'da karnesine ulaşabilecek" diye konuştu.
"Yaz döneminde isteğe bağlı telafi programını başlatıyoruz" açıklamasında bulunan Selçuk, "Okullarımız 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz" diye konuştu.