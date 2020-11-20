Koronavirüs salgını çerçevesinde son haftalarda hızla artan vakalara karşı yeni kısıtlamalar alındı. Koronavirüsle mücadele kapsamında 21 Eylül’den itibaren kademeli olarak açılan okullar ara tatil sonrası yıl sonuna kadar online olarak uzaktan eğitimle devam edilecek. Okulların yıl sonuna kadar yüz yüze eğitime devam etmeyecek olması sonrası öğrenciler sınavların yapılıp yapılmayacağını, karnenin alınıp alınmayacağını sorgulamaya başladı.

Karne verilecek mi? Birinci dönem karne alınacak mı?

Okulların yeniden ne zaman açılacağı ve karne verilip verilmeyeceğine ilişkin belirsizlik sürüyor. Konuyla ilgili bir açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam." demişti. Bakan Ziya Selçuk, son olarak katıldığı bir televizyon programında sınavlar başta olmak üzere, stajların durumu ve kredilerin kapatılıp kapatılmayacağına ilişkin konulara açıklık getirdi. İşte Ziya Selçuk’un yaptığı o açıklamalar:

Okullarda sınavlar ne zaman yapılacak?

“Biz öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tehlikeye atacak bir duruma sokmayız. Çocuklarımızın haftada bir gün sınava gitmeleri de doğru değil, bunun için sınavları erteledik. Daha önce yapılan sınavlar geçerli olacak. 4 Ocak'ta okullar açıldığında hangi hafta neler yapılacak bakacağız. Salgının seyri belli değil, bizim oluşturduğumuz senaryoyu paylaşmak doğru değil. Şimdi verilere baktığımızda yıl sonuna kadar stajların da yapılmaması gerektiği konusunda ortak bir kanaat oluştu, karar alındı. Kreşler ile ilgili bugün bir açıklama yapılacak. Çalışan anneler için büyük bir ihtimal bugün içinde olumlu bir haber gelebilir.”

Ders notları nasıl öğrenilir?

Uzaktan eğitime yeniden başlayacak olan öğrenciler, ders notlarını merak ediyor. Öğrenciler ders notlarını, devamsızlıklarını, karne notları ile yazılı sınav sonuçlarını MEB Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden öğrenebilmekte.