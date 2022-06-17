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Eğitim Karne sevinci üzerinden siyaset
Eğitim

Karne sevinci üzerinden siyaset

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay çocukların karne sevinci üzerinden bile siyaset yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-06-17 16:24:00 -
Karne sevinci üzerinden siyaset

 Yeniakit  Ankara 

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay çocukların karne sevinci üzerinden bile siyaset yapmaktan çekinmedi.

Altay sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bugün karne sevinci yaşayan tüm yavrularımızı, fedakar öğretmenlerini ve bu ekonomik şartlarda çocuklarının eğitimi için üstün çaba sarf eden ailelerini kutluyorum. Söz verilen atamaların yapılmasını öğretmenlerimizin öğrencilerine kavuşmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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