Karne sevinci üzerinden siyaset
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay çocukların karne sevinci üzerinden bile siyaset yaptı.
Yeniakit Ankara
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay çocukların karne sevinci üzerinden bile siyaset yapmaktan çekinmedi.
Altay sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bugün karne sevinci yaşayan tüm yavrularımızı, fedakar öğretmenlerini ve bu ekonomik şartlarda çocuklarının eğitimi için üstün çaba sarf eden ailelerini kutluyorum. Söz verilen atamaların yapılmasını öğretmenlerimizin öğrencilerine kavuşmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.