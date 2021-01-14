Karne notları nasıl verilecek? 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. sınıfların karne notları nasıl hesaplanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ilkokul, ortaokul ve liselerde karne notlarının nasıl hesaplanacağına ilişkin açıklama yaptı. Korona salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında birinci dönem ara tatil sonrası yüz yüze eğtime ara verilmişti. Milyonlarca öğrenci eğitimlerini uzaktan olarak TRT EBA TV üzerinden canlı olarak yapmakta. 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi. Böylelikle 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak olan yarıyıl tatili 15 Şubat Pazartesi günü son bulacak. Yarıyıl tatilinin yaklaşmasıyla birlikte karne notları da merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci ile birlikte veliler de karne notlarının nasıl verileceğini araştırıyor.

Karne notları nasıl hesaplanacak?

MEB tarafından illere gönderilen yazıyla ilkokul 4. sınıflarla ortaokul ve imam hatip ortaokullarında birinci dönemde yapılmış olan yüz yüze sınavların dönem sonu puan değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı. Ancak isteyen veliler, 21 Ocak'a kadar okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, yapılan sınavlardan alınan puanların karne puanı değerlendirmesine dahil edilmesini isteyebilecek.

1. 2. ve 3. 4. 5. 6. 7. ve 8. sınıfların karne notları nasıl hesaplanacak?

25 Aralık 2020'de MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla dönem puanı belirlenirken, 1. 2. ve 3. sınıflarda dönem sonu işlemleri, ilgili yönetmelikte belirtildiği şekliyle uygulanmaya devam edecek, 4. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak. 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanları ve varsa proje puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak.

Karne verilecek mi?

Koronavirüs salgını nedeniyle halk sağlığının korunması ilkesi göz önünde bulundurularak, ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretim yılının birinci döneminde karne basımı ve dağıtımının yapılmayacağı, karnelerin elektronik ortamda erişime açılacağı da belirtildi.