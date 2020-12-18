Karne notları nasıl belirlenecek? | Karneler ne zaman verilecek?

Karneler ne zaman verilecek, karne notları nasıl belirlenecek? sorularının yanıtlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığından açıklamalar yapıldı. İşte, karne notları ve karneler ne zaman verilecek sorularının yanıtına dair detaylar…

Karne notları nasıl belirlenecek?

İlkokullarda sınav yapılmayacağı belirtildi. İlkokullarda karne notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile belli olacak. Ortaokul ve lise öğretimindeki öğrencilerin, birinci döneme ait bir yazılı, uygulama puanı ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme ile sonuçları belirlenecek. Karne notları da bu şekilde belli olmuş olacak.

Karneler ne zaman verilecek?

22 Ocak tarihinden itibaren öğrencilerin karne dağıtımları yapılacak. Bu tarihten itibaren karne dağıtımları, eğitim kurumu yönetimleri tarafından farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak gerçekleştirilecek. İkinci dönemin başlayacağı tarih ise 15 Şubat tarihi olarak belirlendi.