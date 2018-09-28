Karnabahar kokusunu böyle giderin!

Karnabahar pişirmeden önce suyuna bir miktar tuz ve iki kaşık sirke ekleyin. Su kaynamaya başladıktan sonra üzerinde köpüklenmeler olacaktır. Bu köpüklenmeden sonra karnabaharları suya koyun.

Karnabaharın pişirme suyuna birkaç tane defne yaprağı koyabilirsiniz.

Karnabaharı haşladığınız suyun içine bir miktar süt katarak hem kokudan kurtulur hem de karnabaharların beyaz kalmasını sağlayabilirsiniz.