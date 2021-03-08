  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Karnabahar graten nasıl yapılır? Karnabahar tarifi
Kadın - Aile

Karnabahar graten nasıl yapılır? Karnabahar tarifi

Farklı karnabahar tarifi | Karnabahar sağlık için faydalı sebzelerden biridir. Kokusu sebebiyle çocuklarınızın dudak büktüğü bu lezzeti farklı bir tarifle yorumlayıp onların fikrini değiştirebilirsiniz. Peki, tam ölçülü karnabahar graten nasıl yapılır? Farklı karnabahar yemeği tarifleri

Yeniakit Publisher
2021-03-08 18:15:00 -
Karnabahar graten nasıl yapılır? Karnabahar tarifi

Karnabahar graten nasıl yapılır? Mis gibi kokusu ve damakları çatlatan lezzetiyle bu tarif yeni favoriniz olacak.

Karnabahar graten tarifi

Malzemeler:

  • 1 adet küçük boy karnabahar
  • 3 su bardağı süt
  • 1 adet yumurta
  • 2 yemek kaşığı un
  • Tuz
  • Karabiber
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • Sıvı yağ

Karnabahar graten nasıl yapılır?

Karnabaharın çiçeklerini ayırın ve haşlayın. Karnabaharların diri kalmasına dikkat edin.

Suyunu süzdüğünüz karnabaharı bir tepsiye yayın.

Bir kasede yumurta, süt, un, tuz, karabiber ve sıvı yağı çırpın

Karışımı karnabaharın üzerine gezdirin.

Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında karnabaharı 30 dakika pişirin.

Ardından tepsiyi fırından alıp üzerine kaşar peyniri rendesin serpin.

Tepsiyi yine fırına sürün.

Kaşar peyniri eriyene kadar pişirme işlemini sürdürün.

Afiyet olsun.

Pırasa dolması nasıl yapılır? Zeytinyağlı pırasa dolması
Pırasa dolması nasıl yapılır? Zeytinyağlı pırasa dolması

Kadın - Aile

Pırasa dolması nasıl yapılır? Zeytinyağlı pırasa dolması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çevir kazı yanmasın Akşener! İmamoğlu'nun skandalına 'yuvarlak' cevap
Siyaset

Çevir kazı yanmasın Akşener! İmamoğlu'nun skandalına 'yuvarlak' cevap

İBB Başkanı Ekrem imamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla attığı ve Pervin Buldan ve Meral Akşener'i etiketlediği tweet, İYİ Par..
İmamoğlu, Türkiye'yi ayağa kaldıran skandalını böyle savundu
Gündem

İmamoğlu, Türkiye'yi ayağa kaldıran skandalını böyle savundu

İstanbullulara hizmet yerine skandallarla gündeme gelen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün tepki çeken Kadınlar Günü mesajını "İçi tam..
'Cumhur İttifakı'na mı katılıyor?' Mustafa Sarıgül bu kez net konuştu
Gündem

'Cumhur İttifakı'na mı katılıyor?' Mustafa Sarıgül bu kez net konuştu

Daha önce yaptığı açıklamalarla topu taca atan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Cumhur İttifakı'na katılacak mısınız?..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay