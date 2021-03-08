Karnabahar graten nasıl yapılır? Karnabahar tarifi
Farklı karnabahar tarifi | Karnabahar sağlık için faydalı sebzelerden biridir. Kokusu sebebiyle çocuklarınızın dudak büktüğü bu lezzeti farklı bir tarifle yorumlayıp onların fikrini değiştirebilirsiniz. Peki, tam ölçülü karnabahar graten nasıl yapılır? Farklı karnabahar yemeği tarifleri
Karnabahar graten nasıl yapılır? Mis gibi kokusu ve damakları çatlatan lezzetiyle bu tarif yeni favoriniz olacak.
Karnabahar graten tarifi
Malzemeler:
- 1 adet küçük boy karnabahar
- 3 su bardağı süt
- 1 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı un
- Tuz
- Karabiber
- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- Sıvı yağ
Karnabahar graten nasıl yapılır?
Karnabaharın çiçeklerini ayırın ve haşlayın. Karnabaharların diri kalmasına dikkat edin.
Suyunu süzdüğünüz karnabaharı bir tepsiye yayın.
Bir kasede yumurta, süt, un, tuz, karabiber ve sıvı yağı çırpın
Karışımı karnabaharın üzerine gezdirin.
Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında karnabaharı 30 dakika pişirin.
Ardından tepsiyi fırından alıp üzerine kaşar peyniri rendesin serpin.
Tepsiyi yine fırına sürün.
Kaşar peyniri eriyene kadar pişirme işlemini sürdürün.
Afiyet olsun.