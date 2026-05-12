Merve Özbey'den sonra şimdi de Sefo skandalı! "İsmimden Allah'ı çıkardım" diyen rapçi gençlik şölenine 'sanatçı' olarak çağırıldı

Milli ve manevi değerlere savaş açan sözde sanatçıların gerçek yüzü bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sapkın LGBT lobilerine verdiği destekle bilinen Merve Özbey’in, kamuoyu baskısı ve sergilediği tutumlar nedeniyle konser listelerinden silinmesi büyük memnuniyetle karşılanmıştı. Ancak sanat camiasındaki bu kirlilik Merve Özbey ile sınırlı kalmadı.

Gerçek ismi "Allah'ın kılıcı" manasına gelen "Seyfullah" olan rapçi Sefo, isminden kutsal olanı çıkarıp "Sefo" lakabını kullanmasını pişkince savunarak tepkilerin odağı haline geldi.

Yeniakit.com.tr’nin 8 Mayıs’ta yayınladığı “AK Gençlik konserinde LGBT sevici” başlıklı haberle büyük bir yanlıştan dönüldü. Sapkın homoların destekçilerinden biri olan Merve Özbey konser listesinden çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 16 Mayıs’ta Kocaeli Stadı’nda düzenlenecek olan “Bir Gençlik Şöleni”nin afişinden homo destekçisi sözde sanatçı Merve Özbey’in ismi silindi. Bu kararda Özbey’in geçmişte LGBT propagandası yapması, yolsuzluk ve casusluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu lehine paylaşımlarda bulunması etkili oldu.

ARAŞTIRMADAN MI KARAR VERİLDİ?

Toplumsal değerler ve aile yapısının korunması konusundaki hassasiyetiyle bilinen bir siyasi hareketin, bu denli zıt görüşleri savunan bir batı mukallitini “ana sahne sanatçılarından” biri olarak belirlemesi “Bir koordinasyon eksikliği mi var?” yorumlarını beraberinde getirdi.

Siyasi partilerin büyük organizasyonlarında davet edilen isimlerin, partinin taban hassasiyetleriyle uyumlu olması geleneksel bir beklentiyken; Özbey’in sözde “Onur Yürüyüşleri” ve LGBT’li sapkınlara yönelik açık desteği, etkinlik organizatörlerinin “detaylı bir ön araştırma yapıp yapmadığı” tartışmasını başlattı.