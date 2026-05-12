Emeklilere ÖTV’siz araç! Kimler yararlanacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan emeklilere ÖTV’siz araç alımı teklifi henüz yasalaşmadı. Düzenlemenin kabul edilip edilmeyeceği netleşmezken, milyonlarca emekli sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Teklifin kapsamı ve uygulanma şartlarının Meclis sürecinde şekillenmesi bekleniyor.

Son dönemde engelli vatandaşlara yönelik ÖTV muafiyeti kapsamının genişletilmesi ve üst limitin artırılması, “Emeklilere de benzer bir hak gelir mi?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Emeklilere ÖTV muafiyeti çıkacak mı?

TBMM’ye sunulan teklif henüz kabul edilmiş değil. Şu an için yalnızca “kanun teklifi” aşamasında bulunan düzenleme, Genel Kurul’dan geçip Resmi Gazete’de yayımlanmadığı için yürürlüğe girmiş bir uygulama bulunmuyor.

Ancak teklifin içeriği kamuoyunda büyük tartışma yarattı. Çünkü düzenleme tüm emeklileri kapsamıyor.

Mevcut teklif metnine göre ÖTV muafiyetinden yalnızca belirli Bağ-Kur emeklileri yararlanabilecek.

Teklife göre düzenleme şu grupları kapsıyor:

5362 sayılı yasa kapsamında esnaf ve sanatkâr statüsünde bulunanlar,

5510 sayılı Kanun’un 4/1-b maddesi kapsamındaki Bağ-Kur emeklileri.

Bu nedenle SSK emeklileri (4/1-a), Memur emeklileri (Emekli Sandığı), düzenleme dışında kalıyor.

Bazı iddialarda tarım Bağ-Kur’lularının ve ÇKS kaydı bulunan çiftçi emeklilerinin de kapsama alınabileceği öne sürülse de, mevcut teklif ağırlıklı olarak esnaf Bağ-Kur emeklilerine yönelik hazırlanmış durumda.

Teklif yasalaşırsa araç alımına bazı şartlar getirilmesi bekleniyor.

ÖTV’siz araç hakkının bir defaya mahsus olması,, alınan aracın belirli süre satılamaması ve ticari amaçlı kullanımın engellenmesi gibi sınırlamaların uygulanabileceği ifade ediliyor.

2026 yılı itibarıyla yüzde 40 yerlilik şartını sağlayan birçok model ÖTV muafiyeti kapsamına dahil edilmiş durumda.