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Yemek Tarifleri Karnabahar çorbası nasıl yapılır? Tam ölçülü karnabahar çorbası tarifi
Yemek Tarifleri

Karnabahar çorbası nasıl yapılır? Tam ölçülü karnabahar çorbası tarifi

Karnabahar çorbası için gerekli malzemeler | İftar için hem sağlıklı hem de leziz bir çorba tarifi arayanlar 'Kremasız karnabahar çorbası nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Denenmiş karnabahar çorbası tarifi | Kolay karnabahar çorbası tarifi:

Yeniakit Publisher
2022-04-27 13:24:00 -
Karnabahar çorbası nasıl yapılır? Tam ölçülü karnabahar çorbası tarifi

İçinizi ısıtacak leziz bir sebze çorbası tarifi mi arıyorsunuz; işte, kremasız karnabahar çorbası tarifi:

Tam ölçülü karnabahar çorbası tarifi

Malzemeler:

  • 1 adet küçük boy karnabahar
  • 1 adet pırasa
  • 1 adet havuç
  • 1 adet patates
  • 3 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 su bardağı süt
  • Su
  • Tuz

Karnabahar çorbası nasıl yapılır?

Öncelikle sebzeleri yıkayıp küçük küçük doğrayın.

Tereyağı ve sıvıyağı tencereye alın.

Sebzeleri ilave edip güzelce kavurun.

Ardından unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar karıştırın.

Tencereye sütü alın.

Çorba kaynamaya başlayınca tencereye sıcak su ilave edin.

Tuz ve baharat ekleyip kaynamaya bırakın.

Sebzeler yumuşayınca çorbayı blendardan geçirin.

Kıvama göre su eklemeniz mümkün.

Çorbanızı sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun.

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