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Ekonomi KARMOD 120 ülkeye ihracat yapıyor
Ekonomi

KARMOD 120 ülkeye ihracat yapıyor

Prefabrik yapı sektörünün önde gelen firmalarından Karmod, ihracat gerçekleştirdiği ülke sayısını 120’ye çıkardı. Yeni nesil teknolojilerle üretim yapan firma; prefabrik toplu konut projeleri, konteyner okul ve hastane binaları, işçi şantiye kamp yapılarıyla öne çıkıyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 18:11:00 -
KARMOD 120 ülkeye ihracat yapıyor

Karmod Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Çankaya, ihracatı arttırmak için yürüttükleri çalışmalardan söz etti. Çankaya, hızlı kuruluma sahip yapılarına Avrupa, Amerika, Afrika, Orta Asya, Ortadoğu’da yoğun talep aldıklarını belirtti. Sektörde yeni nesil prefabrik teknolojilerini kullanarak üretim gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Çankaya, yapılarının uzun ömürlü olduğunu ve kolayca taşınıp hızla kurulabildiğini vurguladı.

Kongo'ya yüklü satış

Çankaya, kaynaksız cıvatalı sistemli üretimlerinin kısa sürede tamamlanması planlanan toplu konut projelerinde özellikle tercih edildiğini dile getirdi. Bu sene 900 adet konutu 90 günde yapıp Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne gönderdiklerini aktardı. Ülkeye yolladıkları uzmanların evlerin kurulumunu pandemiye rağmen alınan tedbirlerle gerçekleştirdiklerini ifade etti. Çankaya, Irak’ın Başkenti Bağdat ve Kut şehirlerine toplam bin 884 konutluk prefabrik toplu yapı projesini de 7 ay gibi rekor bir sürede tamamladıklarını hatırlattı.

 

Avrupalılar da tercih ediyor

Karmod Yeni Nesil Konteyner yapılarıyla son iki yılda Avrupa ülkelerinde 7 ayrı okul bina projesini tamamlama başarısı gösterdi. Firma Fransa’da biri üniversite ek binası ikisi lise olmak üzere 3 okul, Malta’da 4 ayrı meslek lisesi binasını bitirdi. Fransa’nın Amilly şehrinde 6’sı özel atölye sınıfı olmak üzere toplam 16 derslikli Simone Veil Okulu binasını sadece 40 günde kullanıma hazır kurulumla teslim etti. Fransa’da firmanın yapımını gerçekleştirdiği diğer okul binaları ise Amboise şehrinde Leonardo da Vinci Lisesi ve ülkenin köklü üniversitelerinden Paris’te bulunan Ecole Nationale Supérieure de Chimie’nin Kimya Fakültesi ek binası.

 

Sahra Hastenesi de tamam

Karmod, Paris’teki Sud Francilien Devlet Hastanesi bahçesine de bir günde pandemi polikliniği kurdu. Sahra hastanesi kategorisinde üretilen 84 metrekare büyüklükteki Covid-19 Özel Poliklinik Binası’nda aynı anda 5 hastaya PCR testi hizmeti veriliyor.

Büyük projelerde kullanılıyor

Şantiye işçi kampı yapılarının projelendirilmesinde kullanıma hazır kurulumuna kadar hizmet veren Karmod; enerjiden madenciliğe, havalimanı inşaatlarından yol yapıma çok sayıda şantiye projesini de tamamladı. Firmanın gerçekleştirdiği önemli şantiye yapı projeleri arasında Türkiye üzerinden Avrupa’ya doğalgaz sağlayan Azerbaycan Şahdeniz 2 (BP - Azfen konsorsiyumu) şantiye yapıları, İstanbul Havalimanı’nın ilk şantiye binaları, Akkuyu Nükleer Santrali yemekhane ve yatakhane binaları, Gabon petrol boru hattı kamp projesi, Şili ve Arjantin altın madeni kamp projesi ve Afrika lokasyonunda çok sayıda kamp projesi yer alıyor. Karmod’un üretimini gerçekleştirdiği yapılar arasında konut ve toplu konut projeleri, ofis binaları, şantiye kampı yapı grubu, okul ve hastane binaları gibi çok sayıda bina çözümü bulunuyor.

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