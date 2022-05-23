Karmaşa artık ortadan kalkıyor! WhatsApp'tan sohbet filtresi özelliği geliyor...

WhatsApp, kullanıcılara sunduğu yeni özellikleri ile 2021 yılının ortalarında yaşadığı "gizlilik sözleşmesi" krizinin izlerini silmeyi planlarken, şimdi de sohbet filtresi özelliğini devreye sokacağını duyurdu.

WhatsApp, yeni uygulama ile kullanıcılarının yaşadığı sohbet kargaşası sorununu ortadan kaldırmayı planlıyor.

Sohbet filtreleme özelliği bundan böyle WhatsApp’ın masaüstü UWP uygulaması ve WhatsApp Business sürümü ile birlikte iOS, Android ve WhatsApp Web sürümlerinde de yer alacak.

Sohbet filtreme hangi kolaylıkları sağlayacak?

WhatsApp’ın getirmeyi planlamış olduğu sohbet filtreleme özelliği, kullanıcıları sohbet karmaşasından kurtaracak. Getirilecek bu filtreler ile sohbetlerde aranılan mesajlar daha kolay bulunacak.

WhatsApp’ın sohbet filtreleme özelliği, 4 ana filtre ile sağlanacak:

Gruplar: WhatsApp’ın sunmuş olduğu filtreler arasından "Gruplar" kısmı seçilirse, sadece grup mesajlaşmaları çıkacak. Bu sayede herhangi bir grup sohbetini ararken, gereksiz bir vakit kaybına uğranmayacak.

Kişilerde kayıtlı olmayan: WhatsApp’ın sunmuş olduğu filtreler arasından "Kişilerde Kayıtlı Olmayan" kısmı seçilirse, rehbere kaydedilmeyen kişiler ile yapılan sohbetler öne çıkacak.

Kişiler: Sunulan filtreler arasından "Kişiler" kısmı seçilirse, rehbere kayıtlı kişiler ile yapılan WhatsApp sohbetleri çıkacak. Bununla birlikte kişiler ile yapılan sohbetler aranırken zorlanılmayacak ve gereksiz vakit kaybı yaşanmayacak.

Okunmamış: WhatsApp’ın sunacağı filtrelerden "Okunmamış" kısmı seçilir ise yapılan sohbetlerden okunmayanlar çıkacak.

WhatsApp sohbet filtreleme özelliği ile aranılan mesajlar çok daha kolay bulunacak.