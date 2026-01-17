Galatasaray 24 saat rüzgar yaptı! Yok artık daha neler...
24 saat boyunca Galatasaray'ın transfer gündemini meşgul eden isimlerden Alex Toth, Premier Lig takımlarından Bournemouth'u tercih etti.
Galatasaray'ın transfer gündemini 24 saat boyunca meşgul eden Alex Tóth fırtınası başladığı gibi yani "rüzgar gibi geçti..." bitti. Dün başlayan heyecanlı bekleyiş, oyuncunun tercihini İngiltere’den yana kullanmasıyla sadece 24 saat içinde sona erdi.
Macar gazeteci Bence Bocsak’ın aktardığı bilgilere göre; Galatasaray, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için Ferencváros kulübüne ve oyuncuya oldukça cazip bir teklif sundu.
Sarı-kırmızılıların teklif ettiği maaş Bournemouth’un sunduğundan daha yüksekti Ancak Tóth, kariyerine Premier Lig’de devam etmek istedi. Galatasaray’ın teklifini geri çevirdi.
Sky Sports'tan Mark McAdam da, Bournemouth ve Ferencváros’un el sıkıştığını duyurdu. Bonservis bedelinin 12 milyon Euro olduğu ayrıca performansa dayalı bonuslar olduğunu iddia etti.
