Karlı yollarda GPS tuzağı: Tır sürücüsü mahsur kaldı

Kaliforniya’nın karlı yollarında mahsur kalan bir tır şoförü, GPS teknolojisinin her zaman en güvenli rehber olmadığını bir kez daha hatırlattı. Sierra County'nin kırsal bölgesinde yönünü bulmaya çalışan sürücü, navigasyonun yönlendirmesiyle girdiği ıssız yolda kar yığınlarına saplanınca kurtarma ekiplerinden yardım istemek zorunda kaldı.

TABELALARI GÖRMEZDEN GELDİ

Grass Valley bölgesi trafik ekipleri, ihbar üzerine ulaştıkları tır şoförünün aslında yol boyunca karşısına çıkan birçok uyarı tabelasını dikkate almadığını saptadı. Navigasyonun çizdiği rotaya sadık kalmak uğruna "geri dön" uyarılarını pas geçen sürücü, en sonunda ağır vasıtaların girmesinin imkansız olduğu derin karla kaplı bir yolda çaresiz kaldı. Şans eseri yanında sıcak tutan giysiler, yeterli yiyecek, su ve yakıt bulunduran şoför, ekipler tarafından güvenli bir bölgeye tahliye edildi.

Yetkililer bu olay vesilesiyle sürücülere önemli bir çağrıda bulunuyor: Eğer GPS sizi ana yoldan çıkarıp yan yollara yönlendiriyorsa ve yol koşulları riskli görünüyorsa, teknoloji yerine içgüdülerinize güvenin. Özellikle kış aylarında "yol kapalı" tabelalarını görmezden gelmek, hayati tehlikeye davetiye çıkarıyor.

GPS KURBANLARI: DİĞER İLGİNÇ VAKALAR

Navigasyon hataları bazen trajikomik, bazen de korkutucu sonuçlar doğurabiliyor. İşte dünyanın dört bir yanından akılalmaz GPS kazaları:

Denizin ortasında mahsur kalan turistler: Avustralya’da bir grup turist, navigasyonun "burada yol var" demesine güvenerek Moreton Körfezi’ne girdi. Ancak yolun sadece sular çekildiğinde kullanılabildiğini fark etmediklerinde, yükselen gelgit nedeniyle araçlarıyla birlikte suyun ortasında kaldılar.

400 millik rota hatası: İtalya’da Capri adasında romantik bir tatil planlayan bir çift, navigasyona yanlışlıkla benzer isimli Carpi kasabasını yazınca kendilerini 400 mil kuzeyde, bambaşka bir şehirde buldu.

Keçi yolunda asılı kalan araç: İsviçre'de bir sürücü, ana yola çıkacağını düşünerek navigasyonun önerdiği dar bir patikaya girdi. Sadece keçilerin geçebileceği kadar dar olan yolda sıkışıp kalan sürücü, ancak devasa bir yük helikopterinin yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılabildi.