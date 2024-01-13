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Yerel Karlı havalarda Pazaryeri bozası ve helvasına ilgi arttı
Yerel

Karlı havalarda Pazaryeri bozası ve helvasına ilgi arttı

Yeniakit Publisher
2024-01-13 12:05:00 -
Karlı havalarda Pazaryeri bozası ve helvasına ilgi arttı

Bilecik ve ilçelerinde kar yağışı etkisini göstermeye devam ederken, Pazaryeri ilçesinde üretilen boza ve helvaya vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Bilecik ve ilçelerinde kar yağışı etkisini göstermeye devam ederken, Pazaryeri ilçesinde üretilen boza ve helvaya vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
Pazaryeri ilçesinde 88 yıldır üretimi gerçekleştirilen boza ve helva kış aylarının vazgeçilmez içeceği olmaya devam ederken ilçede 4 mevsim bakır kazanlarda üretilen helvada vatandaşlar tarafından tüketilmeye devam ediliyor. Pazaryerinde 4 kuşaktır boza üretimi gerçekleştiren İsmail Soydan Bilecik’te üretilen Pazaryeri bozasının Türkiye'de tanınan bir lezzet, adeta vitamin deposu olduğunu söylerken, "Bozanın, çocukların kemik gelişimini güçlendirmeye, annelerin sütünü artırmaya ve bağırsaklardaki çalışmayı hızlandırmaya faydasının olduğu ifade edip, ilçede kar yağışı nedeniyle boza ve helva tüketiminin arttı" dedi.

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