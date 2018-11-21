Karla mücadele ekibi göreve hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, karla mücadele, yol bakım, onarım ve trafik güvenliği hizmetlerinde kullanılmak üzere son 3 yılda alınan makine ve ekipmanlarla makine parkının yüzde 25’ini yenilediklerini belirterek, “Makine parkımızın oluşumunda yerli imalata da özellikle dikkat ediyoruz. Bu seneki tedarikimizin yüzde 55’i yerli imalattır” dedi. Turhan, Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) Akköprü Atölye Müdürlüğünde düzenlenen “Karla Mücadele ve Bakım Araçları Hizmete Alım Töreni”nde, karayollarının, ulaştırma ağının ana omurgası olduğunu söyledi.

Halihazırda makine parkında 5 bini hareketli, 12 bin 161 makine ve ekipman bulunduğunu aktaran Turhan, “Bunların bin 47’sini bu yıl içinde makine parkımıza dahil ettik. Son 3 yıldaki alımlarımızla, makine parkımızın yüzde 25’ini yenilemiş olduk. Makine parkımızın oluşumunda yerli imalata da özellikle dikkat ediyoruz. Bu seneki tedarikimizin yüzde 55’i yerli imalattır” açıklamasında bulundu. Turhan şöyle konuştu: “Yurt genelindeki 67 bin 898 kilometrelik yol ağımızda, 422 kar mücadele merkezimiz, 8 bin 778 adet makine ve ekipman, 400 bin ton tuz, 2 bin 800 ton buz çözücü, 382 bin ton agrega ve 12 bin 300 personelimizle kış mücadelesi yürüteceğiz.”