Kariyer hırsızı hademe: Diplomayı rektörden aldı...

Kurumda hademe olarak çalışan Serdal Güçtekin, önce okulun bilgi yönetim sistemine gizlice girerek kendisini mezun gösterdi, ardından da aynı yöntemle üniversitenin mali işler koordinatörlüğüne yükseldi



TÜRKİYE'NİN gündemine oturan sahte diploma skandalına Çanakkale'de bir yenisi daha eklendi. Onsekiz Mart Üniversitesi Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu'nda hademe olarak görev yapan Serdal Güçtekin, iddiaya göre okulun bilgi yönetim sistemine gizlice girerek Pazarlama ve Reklamcılık bölümünden mezun oldu.



15 YIL KURUMDA ÇALIŞTI

GÖREVDE yükselme sınavındaki not ortalamasını yükseltip memurluğa hak kazanan Serdal Güçtekin, kısa süre sonra üniversitenin mali işler koordinatörlüğüne getirilirken, korkunç gerçek denetimle ortaya çıktı. Çanakkale'de şehrin konusu haline gelen olay, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun üniversitede yaptığı denetimlerde tespit edildi. İddiaya göre Onsekiz Mart Üniversitesi Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu'nda 15 yıldır hademe olarak görev yapan Serdal Güçtekin, 2021 yılında kendisini üniversite sınavını kazanmış gibi gösterdi.



DİPLOMAYI REKTÖRDEN ALDI

GECELERİ temizlik yaptığı sırada okulun bilgi yönetim sistemine dönemin Fakülte Sekreteri Sedat Arıcan'dan aldığı şifreler sayesinde giren Serdal Güçtekin, Pazarlama ve Reklamcılık bölümüne kaydını yaptı. Yeniasır'ın haberine göre; Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi'nin (ÜBYS), idari ve akademik süreçlerin çevrimiçi olarak yönetilmesine olanak tanıyan, entegre bir bilgi yönetim platformu olduğu belirtildi. Ayrıca, Serdal Güçtekin, 2023 yılında Dr. Öğr. Gör. Özgür Manap Konferans Salonunda gerçekleşen törenle diplomasını Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu'nun elinden aldı. Okulda hademeliğe devam eden Serdal Güçtekin iddiaya göre 2024 yılında üniversitenin Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı'ndan aldığı notu da sistemden değiştirerek memur olmaya hak kazandı.



YÜKSELİŞİ DENETİME TAKILDI

ÜNİVERSİTE mülakatlarına girmeye hak kazanan Serdal Güçtekin, sahte 100 puanıyla üniversitenin Bilgi İşletme Bölümü'nde mali işler koordinatörü olarak göreve başladı. Akıl almaz olay, geçtiğimiz hafta Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun üniversitede yaptığı denetimlerde ortaya çıktı. Yapılan kontrollerde Serdal Güçtekin'in Pazarlama ve Reklamcılık bölümüne girmeye hak kazanan bir kişinin kaydını yaptırmamasını fırsat bilip kendi ismini yazdığı belirlendi. Soruşturma kapsamında Serdal Güçtekin görevden alınırken, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu müfettişleri üniversitenin bilgi yönetim sistemi verilerine el koydu. Müfettişlerin geriye dönük tüm kayıtları mercek altına aldığı, soruşturma kapsamında açığa alınacak kişi sayısının artacağı belirtildi.