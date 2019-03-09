Karius'un yerine geliyor! Takas teklifi yapılacak
Karius'un performansından memnun olmayan Beşiktaş, Başakşehir'de forma giyen Volkan Babacan'ı gündemine aldı.09 Mart 2019 Cumartesi 15:52
Sezon başında Fabri'yi Fulham'a satan siyah-beyazlılar, 2 yıllığına Liverpool'dan kiraladığı Loris Karius'un performansından memnun kalmayınca harekete geçti.
Kartal takas teklifinde bulunacak
Öncelikle Fulham'da oynama şansı bulamayan Fabri'ye teklif götüren yönetim, lider M. Başakşehir'de formasını Mert Günok'a kaptıran Volkan Babacan için de düğmeye bastı.
Beşiktaş'ın turuncu-lacivertlilerle 2021'e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki milli kaleci için takas teklifinde bulunmayı planladığı kaydedildi.
(Akşam)
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