Karısını öldüren katili yakınları cezaevine, 'Hadi kurban başın dik git' diye uğurladı

Gaziantep'in Nizip ilçesi Kızılcakent Mahallesi’nde tartıştığı karısı Özlem U.'yu (28) tüfekle ateş ederek öldüren H.U, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

10 yıldır evli olduğu karısının beşik kertmesi olduğunu ve çok sevdiğini söyleyen H.U'nun, "Karımı çok seviyorum. Ama zaman zaman ailevi meselelerden tartışıyorduk. O gecede süren tartışmada bana ağır, tahrik eden laflar söyledi. Kendimi kaybettim, sinirlendim" dediği öğrenildi. Olaydan sonra kardeşini ve jandarmayı aradığını belirten H.U.'nun olayda kullandığı tüfeği de jandarmaya teslim ettiği öğrenildi.

Tutuklanan H.U, mahkemenin ardından cezaevi aracıyla Gaziantep Cezaevine sevk edildi. Adliye önünde bekleyen çok sayıda yakını H.U'ya, "Gözün arkada kalmasın. Bu kadar insan senin için burada. Hadi kurban güle güle, başın dik git" dedi.

"Olay kadın cinayeti değil"

Katil zanlısı H.U.'nun kardeşi N.S.U., olayın yansıdığı gibi bir kadın cinayeti olmadığını savunarak, ağabeyi H.U'nun bir kuşu bile incitemeyecek yapıda bir insan olduğunu söyledi.

"Çocukların olaydan haberi yok"

N.S.U, ortada kalan 3 yeğeninin annelerinin öldüğünden, babalarının ise cezaevine girdiğinden haberi olmadığını ifade etti. En büyük korkusunun çocukların anne ve babasını sorması olduğunu anlatan N.S.U, "Bu vakitten sonra bir olup en iyi şekilde yeğenlerimizi büyüteceğiz. O acıyı henüz duyurmadık onlara. Yarın bir gün annemiz, babamız nerede diye sorarsalar biz sadece o cevabı düşünüyoruz. Onun dışında yeğenlerimizi en güzel şekilde yetiştiririz, kimseye muhtaç etmeyiz" diye konuştu.