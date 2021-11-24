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Gündem Karısına kızıp damdan atladı, olan komşusuna oldu
Gündem

Karısına kızıp damdan atladı, olan komşusuna oldu

Adana’da eşi, çocuklarını da alıp evi terk edince intihar etmek için dama çıkan Ali İ., ikna çalışmaları sırasında aşağı atladı. Ali İ., kendisini tutmak isteyen komşusu Ufuk A.’nın üzerine düştü. İki komşu hafif yaralanırken, o anlar kameraya yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 12:55:00 -
Karısına kızıp damdan atladı, olan komşusuna oldu

Adana’da eşi, çocuklarını da alıp evi terk edince intihar etmek için dama çıkan Ali İ., ikna çalışmaları sırasında aşağı atladı. Ali İ., kendisini tutmak isteyen komşusu Ufuk A.’nın üzerine düştü. İki komşu hafif yaralanırken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi’ndeki 3 katlı binada meydana geldi. Bir süredir anlaşmazlık yaşadığı eşi Gözde İ.’nin 3 çocuğunu alıp, evi terk etmesi üzerine Ali İ., evin damına çıktı. Aşağı atlayacağını söyleyen Ali İ.’yi gören komşuları, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Müzakereci polisin uzun süre ikna etmeye çalıştığı Ali İ., yağmur suyu giderine tutunarak baş aşağı sarkmaya başladı. Ali İ. daha sonra vücudunu aşağı sarkıttı. Bunun üzerine komşusu Ufuk A., Ali İ.’yi tutmak için evin bahçe kısmına koştu. Bir süre sonra kendini boşluğa bırakan Ali İ., Ufuk A.’nın üzerine düştü. Ali İ.’nin yakınları sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü. Sağlık ekibi, hafif yaralanan Ali İ. ile Ufuk A.’yı ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne götürdü. 

 

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