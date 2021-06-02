Fırında karışık sebze kızartma tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

Kızartma için; 2 tane patates, 1 tane patlıcan, 1 tane kabak, 3 tane çarliston biber, 1 tane kapya biber, 5 yemek kaşığı sıvı yağ (ya da zeytinyağı)

Domates sos için; 2 tane domates (rendelenmiş şekilde), 2 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1/2 çay kaşığı tuz

Üzeri için; 1/2 su bardağı süzme yoğurt, 1 diş sarımsak (rendelenmiş ve ezilmiş şekilde)

Karışık sebze kızartma nasıl yapılır?

Dometos sosu için; tüm malzemelerin küçük bir tencereye koyun ardından orta ateşte 15-20 dakika kadar pişirmeniz gerekir.

Bu sırada patatesleri soyup ince uzun dilimlemeye başlayın. Patatesleri soğuk su dolu bir kasede, nişastasını atması için 20-30 dakika bekletmelisiniz. Daha sonra süzüp kurutabilirsiniz.

Patlıcanları alacalı soyup ince uzun dilimlemelisiniz. Tuzlu su dolu bir kasede, acısı çıkması için 20-30 dakika kadar beklemeye bırakın. Daha sonra süzüp kurutabilirsiniz.

Kabakları halkalar halinde doğramalısınız. Biberlerin çekirdeklerini ayırıp, 2-3 parçaya bölün.

Tüm malzemeleri yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye dizmeye başlayın. En sonunda bir fırçayla üzerini güzelce yağlamayı unutmayın.

Önceden ısıtılmış 190° derece fırında, yaklaşık 20 dakika kadar pişirmeniz gerekir. Daha sonra maşa ile tüm sebzelerin tersini çevirip bir 20 dakika daha pişirmelisiniz. Fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Ardından varsa üzerindeki fazla yağı bir kağıt havlu yardımıyla çekin. En sonunda tuz ekleyerek tatlandırabilirsiniz.

Servis tabağına dizdiğiniz sebzeleri domates sosu ve sarımsaklı yoğurtla servis edebilirsiniz. Afiyetler olsun…