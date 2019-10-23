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Karışık reçel nasıl yapılır?

Kış meyvelerinin birleşimiyle yapılan bu reçelin tarifine bayılacaksınız. Karışık reçel nedir? Karışık reçelin malzemeleri nelerdir? Elmalı, portakallı, armutlu, ayvalı reçel nasıl yapılır? İşte detaylar...

23 Ekim 2019 Çarşamba 13:32
Karışık reçel nasıl yapılır?

Kış meyvelerinin birleşimiyle yapılan bu reçelin tarifine bayılacaksınız. Karışık reçel nedir? Karışık reçelin malzemeleri nelerdir? Elmalı, portakallı, armutlu, ayvalı reçel nasıl yapılır? İşte detaylar...

Kışın ağzınızı tatlandırmak için yapılabilecek en güzel reçellerden biri; Karışık reçel. Dilerseniz havuç da katabileceğiniz enfes bir tarifi sizler için derledik. Farklı meyvelerle farklı lezzetler yapmak sizin elinizde!

Malzemeler

  • 2 adet elma
  • 2 adet armut
  • 2 adet ayva
  • 2 adet portakal
  • 4 su bardağı şeker
  • 3 su bardağı su
  • 1 adet limon tuzu

Portakalları kabuklarıyla birlikte yıkayın ve kip kip kesin.

Meyvelerin kabuklarını soyup küp küp doğrayıp geniş bir tencereye alın. Ayvaların çekirdeklerini bir kenara ayırmayı unutmayın.

Meyvelerin üzerine şekeri ekleyin. Bu şekile sulanması için bir gece bekletin.

Ardından içerisine suyu ve ayva çekirdeklerini ilave edip orta ateşe alın.

Kıvamına bakıp, ara sıra kontrol ederek karıştırın.

Dilediğiniz kıvama gelince ocaktan alıp, kavanozlara koyabilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun...

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 14:02
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