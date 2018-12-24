Karınızı burnundan solutmanın yolları!

Evinizde temizliğe aldırmayın. Sizin dışarıda, iş yerinde temiz olmanız önemlidir.

Tertipli olmayı bırakın, nasıl olsa dağıttığınız her şey kendi kendine yerlerine gidecektir.

Evinizdeyken istediğiniz kadar pasaklı olabilirsiniz. Hem davranış hem görünüş olarak. Sakın ev işi olarak hiçbir şey yapmayın. Çünkü ev işlerini sadece kadınların yapması gerektiği, bütün kutsal metinlerde ve anayasada yazıyordur. Allah korusun evde iş yaparsanız günaha girer suç işlersiniz!

Zat-ı şahanelerinizin nazarlarını celb edebilmek için eşinizin, bildiği ya da gördüğü kadar yapmaya çalıştığı süslenme işlerini küçük görün hatta onu başkalarına benzemeye çalışıyor diye kınayın.

Eve sık sık habersiz misafir getirin ve onların sanki evde her an misafir bekleniyormuş gibi mükemmel ağırlanmalarını bekleyin.

Siz istediğinizde her türlü lüzumsuz harcamayı yapabilirsiniz ama eşiniz kendisi veya evi için gerekli bir şey almak istediğinde hemen bütçenizin kısıtlı olduğundan veya bu ay parasal olarak biraz sıkışık olduğunuzdan bahsedin. Onu savurganlıkla suçlayın.

Eşiniz ev hanımı ise sık sık çift maaşlı arkadaşlarının durumlarının ne kadar iyi olduğundan bahsedin. Harçlık diye verdiğiniz paranın kuruşu kuruşuna hesabını sorun.

Eşinizin haberi olmadan fikrini ve beğenisini sormadan, eve onun kullanacağı eşyaları sürpriz olarak alın ve niye beğenmedi diye kızın.

Ekmekten yemeğe her öğün taze yemek isteyin ve bayat yiyecekleri neden kendi yemeyip döktüğü için kızın.

Bir kadını incitecek şeylerin başında çocuklarına hırçın davranılması gelir. Evde çocuklara sık sık bağırıp çağırın.

Çocukların bakımıyla eğitimiyle sakın ilgilenmeyin. Nahoş davranışlarınızı onların yanında sergilemekten kaçınmayın.

Her fırsatta arkadaşlarının eşlerinin ne kadar becerikli ve tertipli olduklarından ne kadar güzel yemek yaptıklarından bahsedin.

Evde her iş kendi kendine yapılıyordur. Kirli sepetine tepiştirdiğiniz çamaşırlar kendi kendine yıkanıp ütülenip dolaba giriyordur. Her gün yemek kendi kendine pişiyor ve mutfak aynı şekilde toparlanıyordur. Bunlar olduğu zaman değil olmadığı zaman fark edin.

Unutmayın kadınlar aslında size hizmet için var olan robotlardır. O yüzden yorulmaz, hasta olmaz, sıkılmaz ve kızmazlar. Bu tür insani davranışlar göstermesine şaşırın ve hatta tepki gösterin.

Sizden tatlı bir söz duymak istediklerinde onlara şeker diyebilirsiniz.

Eşiniz sizinle konuşurken yüzüne bakmanıza gerek yoktur. Çünkü ona bakarsanız, TV.deki maçta çok önemli bir pozisyonu kaçırabilir veya dünyayı kurtarmanız gereken bir haberi göremeyebilirsiniz.

Eviniz size göre yemek ve uyumak için gittiğiniz bir otel olduğundan istediğiniz gibi davranabilirsiniz.

Siz gece fosur fosur uyurken o sabaha kadar bebek avutmuş olabilir, ama sabah sizden önce kalkıp kahvaltı hazırlamasını isteyin. Bir çay demleyip, hazır yiyecekleri dolaptan çıkarıp masanın üzerine koymak çok zor olabilir sizin için, elinize falan yapışabilir. Aç gidin en iyisi ve bundan büyük bir eksiklik duyun.

Sigara içmek erkeklere çook yakışan bir harekettir. Sakın vazgeçmeyin hatta vazgeçmeyi düşünmeyin bile.

Daha mı? Daha çok yazılacak var. Fakat erkekler bu yazıyı ancak yarıya kadar okurlar, okuduklarının yarısını kabul ederler. Kabul ettiklerinin de yarısın değiştirmeye çalışırlar. O yüzden fazla uzatmaya gerek yok.