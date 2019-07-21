Toplumun büyük bir bölümünü etkileyen mide ve bağırsak şişkinliklerinin birçok farklı nedeni olabilir. Vücutta yararlı bağırsak ve mide bakterilerinin oluşturduğu bir miktar gaz her zaman bulunur. Bu gaz miktarı ne sağlık üzerine olumsuz etki oluşturur ne de kişileri rahatsız eder. Ancak ne zamanki vücuttaki gaz miktarı artar ve vücut bu gazı tahliye etmekte zorlanır, işte o zaman sindirim sisteminde oluşan fazla hava organların duvarlarında gerilime neden olur. Mide ve bağırsak gibi sindirim sistemi organlarında yaşanan bu duvar gerilimi sinir uçlarının uyarılmasına yol açarak nefes darlığı, çarpıntı, kontrolsüz gaz çıkarma, sık geğirme isteği, düzensiz tuvalete çıkma, karın ağrısı ve patlayacakmış hissi veren şişkinliklere neden olur.

Karında şişkinlik neden olur?

Sindirim sistemi hastalıkları: Karın ve mide şişkinliğinin en büyük nedenlerinden biri sindirim sistemi bozukluklarıdır. Çölyak, irritabl bağırsak sendromu, ülser, gastrit, dispepsi, kabızlık, mide ve bağırsak kanserleri, safra kesesi bozuklukları, mide fıtığı gibi hastalıklar bağırsak ve mide de gaz birikimine neden olarak şişkinlik oluşturur.

Ödem: Vücutta biriken fazla sıvı da şişkinliğe neden olabilir. Yüksek sodyum tüketimi, hareketsiz yaşam, yetersiz potasyum tüketimi ödeme neden olur ve bu da mide ve bağırsaklarda şişkinlik yaratabilir.

Sağlıksız beslenme: Yüksek karbonhidratlı besinlerin fazla tüketilmesi mide ve bağırsaklarda şişkinliğe yol açabilir. Lif oranı düşük besinler bağırsakların daha az çalışmasına neden olabilir. Çok hızlı yemek yemek de aşırı hava yutulmasına yol açar ve bu durumda mide ve bağırsaklarda gaz oluşturabilir.

Besin alerjileri: Bazı insanların mide ve bağırsak floraları bazı besinlere karşı hassasiyet gösterir. Süt, şeker, yumurta, soya, glüten, buğday ve mısır gibi gıdaları tükettiklerinde hazımsızlık ve buna bağlı olarak da şişkinlik gözlenebilir. Bunlara ek olarak kuru baklagiller, lahana, karnabahar, brokoli gibi gaz yapan yiyecekler de şişkinlik nedenleri arasındadır.

Stres: Sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkileri olan stres, yemek borusu, mide ve bağırsakların düzenli çalışmalarını engelleyebilir.

Karın şişkinliğine ne iyi gelir?

Karın şişkinliği, midede oluşan gazların etkisi ile ortaya çıkar ve sıkışan gazlar mide duvarlarındaki sinir uçlarını uyararak mide ağrısına da yol açabilir. Midede gaz oluşumunu engellemenin en etkili yollarından biri özellikle yemek sırasında yutulan havanın azaltılmasıdır. Bunu sağlayabilmek için yemeklerin yavaş yavaş yenmesi ve iyice çiğnenmesi önerilir. Ayrıca yemek yerken konuşmak hava yutmayı artıracağından dolayı yemek sırasında mümkün olduğunca konuşulmamalıdır.

Mide ağrısının en büyük nedenlerinden biri de strestir. Yoğun strese maruz kalan kişilerde gastrit, ülser ve spazm problemleri görülme riski daha yüksektir. Stresli ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmak ve baş edilemediği durumlarda profesyonel bir destek almak mide ağrılarına iyi gelebilir.

Şişkinlik nasıl tedavi edilir?

Mide ve bağırsak şişkinliğinin tedavisi nedene göre yapılır. Şişkinliğin temelinde yatan sorunun bulunması için endeskopi ve kolonoskopi gibi tanı yöntemleri kullanılabilir. Doktor tarafından gerekli görüldüğünde nedene bağlı olarak ilaç tedavisi uygulanabilir. Probiyotik kullanımı önerilebilir. Genel olarak mide ve bağırsak şişkinliklerinin tedavisinde yaşam şeklinin değiştirilmesi istenir. 3 ana ve 3 ara öğün şeklinde düzenlenen, az az sık sık yemek yemeye yönelten beslenme programları uygulanabilir. Tuvalet alışkanlığının edinilmesi ve gün içerisinde en az 3 litre su içilmesi önerilebilir. Hastalar yüzme, koşu, yürüyüş gibi çeşitli aktivitelere yönlendirilebilir.