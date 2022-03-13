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Yaşam Karın bu faydasını hiç biliyor muydunuz?
Yaşam

Karın bu faydasını hiç biliyor muydunuz?

Günlük hayata kattığı olumsuzlukla dikkat çeken kar, aslında doğal yaşama sağladığı katkılarıyla tahmin edilenden çok daha yarar sağlıyor. Kar, barajların doluluğunu arttıran, mikropların kırılmasını sağlayan, havanın yumuşamasını sağlayan en önemli etkenlerin başında geliyor. Bu yararların beraberinde en büyük faydası ise toprağa ve bitkilere. İşte, bitkilere kar suyu vermenin yararları...

Yeniakit Publisher
2022-03-13 17:10:00 -
Karın bu faydasını hiç biliyor muydunuz?

Kar, birilerine göre 'beyaz kabus' olsa da doğal hayatın döngüsü için alternatifi olmayan faydalar zincirini oluşturuyor.

Kar bitkilerin doğal besin kaynaklarından biridir ve bitkilere çok faydalıdır.

Kar suyu, topraktaki potasyum, kalsiyum, demir gibi mineralleri çözerek bitkilerin beslenmesini sağlar. Bu sayede bitkilerin ömrü uzar ve daha fazla meyve veya çiçek verir.

Amonyak, azot bakterileri tarafından kalsiyum nitrat gibi azot tuzlarına çevrilerek bitkilerin azot ihtiyacını karşılar.

Ayrıca kar, yeryüzü ve yeraltı su rezervlerinin en önemli kaynağıdır.

Özellikle toprağın 20-30 santimetre altına kadar inebilen ve topraktaki nem oranını artıran kar yağışları, çiftçi için hayati önem taşır.

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