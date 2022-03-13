Karın bu faydasını hiç biliyor muydunuz?

Kar, birilerine göre 'beyaz kabus' olsa da doğal hayatın döngüsü için alternatifi olmayan faydalar zincirini oluşturuyor.

Kar bitkilerin doğal besin kaynaklarından biridir ve bitkilere çok faydalıdır.

Kar suyu, topraktaki potasyum, kalsiyum, demir gibi mineralleri çözerek bitkilerin beslenmesini sağlar. Bu sayede bitkilerin ömrü uzar ve daha fazla meyve veya çiçek verir.

Amonyak, azot bakterileri tarafından kalsiyum nitrat gibi azot tuzlarına çevrilerek bitkilerin azot ihtiyacını karşılar.

Ayrıca kar, yeryüzü ve yeraltı su rezervlerinin en önemli kaynağıdır.

Özellikle toprağın 20-30 santimetre altına kadar inebilen ve topraktaki nem oranını artıran kar yağışları, çiftçi için hayati önem taşır.