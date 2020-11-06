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Ekonomi Kârı yüzde 36 arttı
Ekonomi

Kârı yüzde 36 arttı

SOCAR Türkiye’nin iştiraki Petrokimya Holding AŞ’nin (Petkim) kârı, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 36 artarak 311 milyon liraya ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 20:02:00 -
Kârı yüzde 36 arttı

Petkim, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecine rağmen üçüncü çeyrekte de başarılı bir performans sergiledi. Söz konusu dönemde şirketin kârı, yaklaşık yüzde 36 artarak 311 milyon liraya yükseldi.

1,7 milyar TL nakit akışı

Kârlılığını ikinci çeyreğe göre ise yüzde 114 artıran şirket, ilk üç çeyrekteki operasyonlardan 1,7 milyar lira nakit akışı sağladı. SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, petrokimya sektörünün Kovid-19 salgını sırasında da yoğunluğunu kaybetmediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Petrokimyasal ham maddelere olan talep diğer sektörlere göre daha az etkilendi. Örneğin, özellikle başta ambalaj sektörü ve medikal ürünlerde olmak üzere birçok alanda kullanılan termoplastik ürünlere talep çok sınırlı bir şekilde etkilendi. Petkim olarak pandemi öncesinde planladığımız satış hedeflerimize salgın koşullarına rağmen ulaştık. 2020 yılının dokuz aylık döneminde pandemi ve global koşulların etkisiyle ürün fiyatlarında yüzde 25 düşüş olmasına karşın, geçen yılın aynı dönemine göre kârımız yüzde 36 artarak 311 milyon lira seviyesine ulaştı.”

“Cari açığı azaltmaya katkı sağladık”

Pandemi gölgesinde geçen yılın ilk dokuz ayında kendi ürettikleri ürünlerin yanı sıra toplam satışlarının yüzde 29’unu oluşturan petrokimyasal ürünlerin ticaretinde de oldukça iyi rakamlara ulaştıklarını belirten Mammadov, şöyle devam etti: “Böylelikle Türkiye’nin cari açığının azaltılmasına katkı sağladık. Petkim’in gösterdiği yüksek performansta, dijital yatırımlarımıza bağlı olarak üretim süreçlerinin geliştirilmesi ile sağladığımız verimliliğin yanı sıra doğru fiyatlama ve operasyonel masraflarımızın optimize edilmesi de etkili oldu. Yine etkin bakım programları sayesinde çalışma gün sayısını en üst seviyelere çıkarmayı başardık. Bu arada dünya genelinde ticaretin aksadığı bir dönemde Petkim, ihtiyacı olan ana ham maddesi naftayı STAR Rafineri’den kesintisiz ve yüksek kalitede temin etmeye devam etti.

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