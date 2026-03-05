  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail kullanışlı taşeron buldu! PJAK hareketlendi İngiltere'den ilginç açıklama! Kıbrıs’taki üssü vuran dron İran’dan kalkmamış Körfez'de panik başladı! Kuveyt gıda ihracatını tamamen durdurdu Hizbullah'tan misilleme! İsrail askerleri hedef alındı Macron'dan İsrail açıklaması! Kara harekatı uyarısı yaptı Akaryakıt fiyatlarında yeni düzenleme! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı Dibeybe’den kabinede revizyon hamlesi! İskan ve İmar Bakanlığı’na yeni atama İspanya'dan Batı'ya insanlık dersi! Pezeşkiyan'dan Madrid'e "vicdan" teşekkürü Elektrik şebekesi devre dışı! O ülke karanlığa gömüldü İran planı iddiası! Beyaz Saray’dan yalanlama gecikmedi
Yerel Karı koca tartışması kanlı bitti!
Yerel

Karı koca tartışması kanlı bitti!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Karı koca tartışması kanlı bitti!

Adana'da bir kadın tartıştığı kocasını ekmek bıçağıyla karnından bıçakladı. Olayın ardından kendisini eve kilitleyip intihar etmek isteyen kadın polis ekiplerince engellenip gözaltına aldı. Sorgusunda "Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım" dediği öne sürülen kadın tutuklandı.

Olay, 3 Mart günü Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çiğdem Ç. (39), evde kocası İlker Ç. (39) ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kadın ekmek bıçağıyla kocasını karnından bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından İlker Ç., hastaneye kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinin gitmesiyle kadın kendisini eve kilitleyip intihar etmek istedi ancak Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler içeri girerek Çiğdem Ç.'nin intihar etmesine engel olup gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunda Çiğdem Ç., "Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım" dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, İlker Ç.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tatamiye adanan 47 yıllık ömür! Eski şampiyon Osman Şişko milli formayla Balkan yolcusu!
Tatamiye adanan 47 yıllık ömür! Eski şampiyon Osman Şişko milli formayla Balkan yolcusu!

Spor

Tatamiye adanan 47 yıllık ömür! Eski şampiyon Osman Şişko milli formayla Balkan yolcusu!

3 büyüklere kök söktüren kulüp ne hallere düştü! Herkes ileri Adana Demirspor geri gidiyor
3 büyüklere kök söktüren kulüp ne hallere düştü! Herkes ileri Adana Demirspor geri gidiyor

Spor

3 büyüklere kök söktüren kulüp ne hallere düştü! Herkes ileri Adana Demirspor geri gidiyor

Adana'da korkunç kaza: Sürücü böyle uçtu!
Adana'da korkunç kaza: Sürücü böyle uçtu!

Yerel

Adana'da korkunç kaza: Sürücü böyle uçtu!

Müslüm Gürses, Adana'da çalıştığı kahvehanede anıldı: Bugün çaylar ve dualar Müslüm Baba için…
Müslüm Gürses, Adana'da çalıştığı kahvehanede anıldı: Bugün çaylar ve dualar Müslüm Baba için…

Kültür - Sanat

Müslüm Gürses, Adana'da çalıştığı kahvehanede anıldı: Bugün çaylar ve dualar Müslüm Baba için…

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23