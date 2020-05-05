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Aktüel

Karı koca kamyon şoförü

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde çalıştıkları maden ocağında tanışan kamyon şoförü çift, evlendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 12:02:16 -
Karı koca kamyon şoförü

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde çalıştıkları maden ocağında tanışan kamyon şoförü çift, evlendi.


Pirinçeşme Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir madencilik firmasında kamyon şoförlüğü yapan Cennet Öztürk (32) ve Nihat Sinan (36), tanıştıkları maden ocağında gönüllerini birleştirdi. 9 aylık mutlulukla geçen birlikteliğin ardından kamyon şoförü çift evlilik kurdu.


Aklımın ucundan geçmezdi


Nikah törenin ardından evli çift, maden ocağında direksiyon başına geçerek, mesai yaptı. Kamyon şoförü olmaktan memnun olduğunu ifade eden Cennet Öztürk, “Böyle bir şeyi hiç beklemiyordum. Açıkçası aklımın ucundan bile geçmezdi. 10 aydan beri çalıştığım burada şirketimiz sayesinde mutlu bir yuva kurduk. Çok da güzel oldu. İşimizden memnunuz, mutluyuz, huzurluyuz” dedi.


Nihat Sinan “Evlendik, mutluyuz. Ben Türkiye’de bu zamana kadar maden ocağında bir kadın kamyon şoförü görmemiştim. Ama şirketimiz sağ olsun kadınlara çalışma imkanı tanıdı. Bu sayede ben de Cennet ile tanıştım” dedi.

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