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Kargolar akıllı cihazla teslim edilecek

Türk mühendis ve üreticilerinin iş birliğiyle üretilen PTT Kargomat ile vatandaşlar mesai saatleri dışında kargo alabilecek.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:30
Kargolar akıllı cihazla teslim edilecek

PTT Kargomat ile vatandaşlar, kargo ücreti dışında ekstra herhangi bir ücret ödemeden 7 gün 24 saat hizmet alma imkanına kavuştu. Türk mühendis ve üreticilerinin iş birliğiyle üretilen PTT Kargomat, hükümetin “millileştirme ve yerlileştirme” politikası çerçevesinde hayata geçirildi. İlk önce Ankara’da hizmete sunulan cihazdan alınan verimlilik üzerine hizmetin İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya’da da verilmesi kararlaştırıldı. Böylece ülke genelindeki PTT Kargomat sayısı 217’ye ulaştı.

Ankara’da 97, İstanbul’da 78, İzmir’de 21, Bursa’da 12 ve Antalya’da 9 noktada kurulan cihazın, vatandaşlardan gelen talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda yıl sonuna kadar 405 noktada kullanıma sunulması hedefleniyor.

Hangi kolaylıkları sağlıyor?

Söz konusu cihaz sayesinde mesai saatleri dışında kargo alma imkanı sağlanırken vatandaşlar, toplu konutlar, meydanlar, üniversiteler, öğrenci yurtları, alışveriş merkezleri ve metro durakları gibi şehrin çeşitli yerlerine yerleştirilen en yakın PTT Kargomat’tan kargolarına ulaşabiliyor. Vatandaşların herhangi bir yerden kendilerine gelecek gönderinin teslim edileceği PTT Kargomat’ı beyan etmesi durumunda, gönderici tarafından alıcı adresi kargomat olarak seçilerek gönderi postaya verilebiliyor.

Ayrıca alıcılara ulaşılamadığı durumlarda gönderi en yakın kargomat cihazına bırakılarak ve her iki senaryoda da gönderinin kargomata bırakıldığına dair alıcısına SMS gönderilecek. Bu SMS ile gönderinin kargomattan alınacağı tek kullanımlık akıllı şifre, kargomat adresi ve barkod bilgisi iletilecek.

İhraç da edilecek

PTT AŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen cihazın, ilerleyen zamanlarda Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığı sürecinde yurt dışındaki diğer posta teşkilatlarına da ihraç edilmesi amaçlanıyor.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:30
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Bursa
  4. Antalya
  5. Ankara
  6. PTT Kargomat
  7. kargo ücreti
  8. PTT AŞ
  9. Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığı

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