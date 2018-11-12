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Kargo paketinden piton yılanı çıktı! Dehşet veren olay

Sains Malaysia Kuala Lumpur Üniversitesi'ne yollanmak üzere kargo şubesine teslim edilen paketin içinden piton yılanı çıktı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 19:19
Kargo paketinden piton yılanı çıktı! Dehşet veren olay

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da kargo paketinden yılan çıktı.

Sains Malaysia Kuala Lumpur Üniversitesine yollanmak üzere kargo şubesine teslim edilen ve açıklama kısmında "futbol ayakkabısı" yazan paketi açan görevliler, kutunun içinde piton buldu.

Yılan kutudan çıkarken çekilen ve bölge polis biriminin sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yılanın türünün Birmanya pitonu olduğu ve zehirli olmadığı açıklandı.

Kargo şirketi, olayın ardından canlı varlıkların kargoyla gönderilmesinin yasak olduğunu hatırlatan açıklama yaptı.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 19:19
  1. Kargo paketinden piton yılanı çıktı
  2. Dehşet veren olay
  3. Malezya
  4. Kuala Lumpur
  5. Sains Malaysia Kuala Lumpur Üniversitesi

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