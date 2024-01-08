Kargo paketi patladı! 4 çalışan hastaneye kaldırıldı
Niğde'de, PTT kargo sevkiyatı sırsında bir paketin patlaması sonucu 4 çalışan zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Niğde'de, PTT kargo sevkiyatı sırsında bir paketin patlaması sonucu 4 çalışan zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Olay, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan PTT Kargo Şubesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kargo sevkiyatı sırasında bir paketin düşmesi sonucun patlama yaşandı.
Düşen paketin zirai ilaç olduğu belirlendi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama anında yoğun dumandan etkilenen 4 personel zehirlenme şüphesiyle, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bölgede güvenlik önemi alınırken çevre temizlik çalışması başlatıldı.
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Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İLKHA)
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