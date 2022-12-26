  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çin'den flaş Kovid-19 kararı

Rize’nin hızlı tren projelerinde işler rayında! O ilimizde milyonlarca liralık dev yatırım

HÜDA PAR'dan flaş ittifak açıklaması

Fransa Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

Bilim insanlarından heyecanlandıran, inanılmaz keşif: Sinir sistemini tasarlamanın yeni bir yolu! İnşaat gibi...

Rusya’nın en büyük dev bankası Sberbank’tan flaş karar! BAE’deki ofislerini kapatıyor! İflas ertelemesi mi?

Dünya Türkiye'nin başarısını konuşuyor! Komşunun gündeminde KIZILELMA ve ANKA-3 var!

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez yapıldı

DSÖ'den salgın adımı: Şaşırtan tarihi kararlara imza attılar! Yeni önlemler alınacak, aşılara erişim hızlanacak!

Paris saldırganı karar değiştirip oraya gitmiş! "Önce göçmenlere saldıracakmış ama..."
Yerel Kargo ile silah kaçakçılığına darbe!
Yerel

Kargo ile silah kaçakçılığına darbe!

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kargo ile silah kaçakçılığı yapıldığı tespit edilen bir iş yerine yapılan baskında çok sayıda silah ele geçirilirken şüpheli Mehmet S. gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 16:39:00 -
Kargo ile silah kaçakçılığına darbe!

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kargo ile silah kaçakçılığı yapıldığı tespit edilen bir iş yerine yapılan baskında çok sayıda silah ele geçirilirken şüpheli Mehmet S. gözaltına alındı.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kargo ile kolilerce kaçak silahın başka illere gönderileceği yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis, iş yerini kısa sürede tespit etti.

İş yerine yapılan baskında marka ve seri numarası bulunmayan ve ülke içerisinde ruhsatlandırılamayan ihraç kayıtlı 119 adet satışa hazır kısa dipçik pompalı yivsiz av tüfeği, 96 adet pompalı tüfek dipçiği, 97 adet tüfek dipçik vidası ele geçirildi. İş yerinde ele geçirilen ruhsatsız silahların Gaziantep, İzmir ve Aydın illerine gönderileceği belirlendi. Operasyonla ilgili şüpheli Mehmet S. gözaltına alındı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23