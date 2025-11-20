  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İBB taksi ihalesine çıktı: Bedel dudak uçuklattı

Türk görmek istemeyen İsrailli teröristin Türkiye korkusu dinmiyor: Türkiye'nin Başkonsolosluğu İsrail’in egemenlik haklarını zedeliyor!

İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! “Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’

22 yılda ulaşımda neler yapılmış neler: Bölünmüş yol ağı 5 katına çıktı! Köprü, viyadük ve tünel sayısında rekor artış

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi

Yunanistan’dan Türk balıkçılara ateş! Olay Türk karasularında gerçekleşti

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık’ta kritik toplantı

Yıldız Holding’te Mutlu Et Mutlu Ol Günü! Murat Ülker: Dünyaya mutluluk vadediyoruz!
Gündem ‘Kargo iade ücreti’ tartışması kanlı bitti! Patron, bıçakla saldıran iki çalışanını vurdu
Gündem

‘Kargo iade ücreti’ tartışması kanlı bitti! Patron, bıçakla saldıran iki çalışanını vurdu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
‘Kargo iade ücreti’ tartışması kanlı bitti! Patron, bıçakla saldıran iki çalışanını vurdu

Güngören’de bir iş yeri sahibi ile kargo çalışanları arasında 'iade edilen kargonun ücreti' nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İş yeri sahibi eli bıçaklı 2 kargo çalışanı bacaklarından vurup kaçtı.

Saat 13.00 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Fidan Sokak’taki iş yeri sahibi H.K ile kargo çalışanları Tolga D. ve Deniz T. arasında geri iade edilen kargonun ücreti nedeniyle tartışma çıktı. Tehditler savurarak olay yerinden ayrılan kargo çalışanı, bir süre sonra elinde bıçakla döndü. Bu sırada iş yeri sahibi, kargo çalışanını silahla uyararak elindeki bıçağı bırakmasını söyledi, ardından çalışanların bacaklarına ateş açtı. Açılan ateş sonucu iki kargo çalışanı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta çok sayıda boş kovan tespit etti. Polis, olayın ardından kaçan patronu yakalamak için çalışma başlattı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23