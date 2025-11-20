‘Kargo iade ücreti’ tartışması kanlı bitti! Patron, bıçakla saldıran iki çalışanını vurdu

Saat 13.00 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Fidan Sokak’taki iş yeri sahibi H.K ile kargo çalışanları Tolga D. ve Deniz T. arasında geri iade edilen kargonun ücreti nedeniyle tartışma çıktı. Tehditler savurarak olay yerinden ayrılan kargo çalışanı, bir süre sonra elinde bıçakla döndü. Bu sırada iş yeri sahibi, kargo çalışanını silahla uyararak elindeki bıçağı bırakmasını söyledi, ardından çalışanların bacaklarına ateş açtı. Açılan ateş sonucu iki kargo çalışanı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta çok sayıda boş kovan tespit etti. Polis, olayın ardından kaçan patronu yakalamak için çalışma başlattı.