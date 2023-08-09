Kargo devi iflas etti! Tüm şubeleri kapandı

Kargo ve lojistik sektörüne 100 yıldır damga vuran ABD merkezli şirket Yellow, iflasın ardından resmen kapandı. CEO Darren Hawkins yaptığı açıklamada, "Yellow'un yaklaşık 100 yıllık iş hayatından sonra kapandığını duyurması derin bir hayal kırıklığı oldu" dedi.

Edition.cnn.com'da yer alan haberde, Yellow alacaklılarıyla, mahkemenin onayını bekleyen, belirli ücret ve faydaların yanı sıra satıcılara ve tedarikçilere karşı bazı yükümlülükler ödemesine izin verecek bir anlaşmaya varmayı beklediğini söyledi.

Dosyalama, nakliye şirketinin faaliyetlerini durdurarak 30.000 kişiyi işsiz bırakmasından bir haftadan fazla bir süre sonra geldi. Geçen ay bir davada, faaliyetlerini sürdürmek için ihtiyaç duyduğu paranın tükenme riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

Asla gelmeyen bir nakit akışı ararken, yavaşlayan iş, karşılanamayan bir borç yükü ve sürücüleri ve liman işçilerinin çoğu da dahil olmak üzere 30.000 çalışanından 22.000'ini temsil eden Teamsters sendikasıyla uzun süredir devam eden bir savaşla mücadele etti.

Sektörün lideriydi

Şirket, "kamyon yükünden az" (LTL) olarak bilinen, palet boyutunda yük sevkiyatları yapan bir kamyon taşımacılığı segmentinde baskın taşıyıcılardan biriydi. Diğer iki sendikalaşmış LTL rakibi Karayolu ve Konsolide Navlun ile birlikte Sarı, "Üç Büyük" olarak bilinen şeyi oluşturdu.

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Ancak 1984'te kamyon taşımacılığının kuralsızlaştırılmasıyla, Üç Büyükler ve diğer sendikalı LTL taşıyıcıları, sendikasız taşıyıcıların daha büyük rekabetiyle karşı karşıya kaldı. Konsolide 2002 yılında iflas etti.

Sendika dışı LTL taşıyıcıları önemli bir maliyet avantajıyla başlarken, Teamsters sendikasının tekrarlanan imtiyazları bu açığın çoğunun kapanmasına yardımcı oldu. Ulusal çapta sürücü sıkıntısı da öyleydi ve bu da sendikasız taşıyıcılardaki ücretlerin artmasına yardımcı oldu.

Kaynak: TGRT Haber