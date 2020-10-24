  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kargo çalışanını darbederek ölümüne neden olan kişi tutuklandı
Aktüel

Kargo çalışanını darbederek ölümüne neden olan kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-24 22:02:40 -
Kargo çalışanını darbederek ölümüne neden olan kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Çekmeköy'de kargosunu geç getirdiğini öne sürdüğü kargo çalışanını darbederek ölümüne neden olan şüpheli, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Bir kargo firmasında çalışan Mehmet Ali İbin'i kargo teslimatı sırasında darbederek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Tayfun Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Burada nöbetçi savcıya çıkarılan şüpheli Tayfun Ş. ifadesinin alınmasının ardından "kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliğinde ifade veren Tayfun Ş, kız arkadaşı için ayakkabı siparişi verdiğini anlatarak, "1,5 hafta önce kargocu bizi arayarak, paketi şubeden almamız gerektiğini söyledi. Dükkanımın adresini tarif edip bırakmalarını istedim. Getirmediler. Tekrar kargocu ile görüştüm. Adresin eksik olduğunu söyledi. Ben de yine adresi tarif ettim. Ama kargocu küfürlü konuşmaya başladı. Bir kız arkadaşın, bir sen arıyorsun' dedi. Bunun üzerine 'tamam ben geliyorum' dedim." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine aracın yanına giderek şoföre paketinin olduğunu söylediği sırada kargocunun yanına geldiğini anlatan şüpheli Tayfun Ş, "Bana 'bak kargonun üstünde ne yazıyor. Sen kör müsün?' dedi. Ben de adresime ilişkin açıklamalar yaptım ama beni itekledi. Agresif davrandı. Kargoyu bana teslim ederken yine elimi itekleyince refleks olarak ben de bir tane vurdum. O da geri çekilince ayağı takıldı ve düştü. Kargo şoförü sara hastası olduğunu söyleyince alıp hastaneye götürdüm." şeklinde beyanda bulundu.

Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Tayfun Ş'nin, üzerine atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İlker Başbuğ'dan olay Azerbaycan sözleri
Gündem

İlker Başbuğ'dan olay Azerbaycan sözleri

Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmaları değerlendirdiği açıklamasında en büyük h..
Ülkede alarm verildi! 43 şehirde tüm iş yerleri kapatılıyor
Dünya

Ülkede alarm verildi! 43 şehirde tüm iş yerleri kapatılıyor

İran'da, koronavirüsle mücadele kapsamında 26 Ekim- 20 Kasım tarihleri arasında market, fırın gibi zorunlu ihtiyaçların satıldığı işletmeler..
Laikçi tayfada ahlak vıcık vıcık! Cenazesinde cinsellikle anılmak isteyen kadın oyuncu mide bulandırdı
Gündem

Laikçi tayfada ahlak vıcık vıcık! Cenazesinde cinsellikle anılmak isteyen kadın oyuncu mide bulandırdı

Laikçi tayfa yine mide bulandırdı. Kırmızı Oda'nın oyuncusu cenazesinden cinsellikle anılmak istediğini söyledi ve "" ifadesinde bulundu..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay