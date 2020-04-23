  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kargı’da 23 Nisan kutlamaları

.

2020-04-23 11:23:24 -
Kargı’da 23 Nisan kutlamaları

Çorum’un Kargı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı koronavirüs salgını nedeniyle sade bir törenle kutlandı


Kargı Kaymakamlığı’nda yapılan çenek sunma törenine, Kargı Kaymakamı Hasan Taş, Belediye Başkanı Zeki Şen, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, İlçe Jandarma Komutanı J.Teğ. Yunus Emre Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç katıldı.


Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla tören sona erdi.


Korona virüsü nedeniyle sosyal mesafe kurallarına dikkat edilen törende katılımda az tutuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı