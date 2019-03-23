Kargı Adası yakınında durdurulan teknede 6 kişi yakalandı
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında Kargı Adası yakınlarında durdurdukları bir teknede yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 6 düzensiz göçmen yakaladı.23 Mart 2019 Cumartesi 15:11
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında Kargı Adası yakınlarında bir tekneyi durdurdu.
5'i Filistinli
Fiber teknede, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 5 Filistin ve bir Yemen uyruklu bulunduğu belirlendi.
Sahil güvenlik botuyla Bodrum iskelesine getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
YORUM YAZ