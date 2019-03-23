Kargı Adası yakınında durdurulan teknede 6 kişi yakalandı Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında Kargı Adası yakınlarında durdurdukları bir teknede yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 6 düzensiz göçmen yakaladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 6 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında Kargı Adası yakınlarında bir tekneyi durdurdu. 5'i Filistinli Fiber teknede, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 5 Filistin ve bir Yemen uyruklu bulunduğu belirlendi. Sahil güvenlik botuyla Bodrum iskelesine getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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