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Karganın droneye saldırısı renkli görüntülere sahne oldu

Üsküdar’da meraklı bir karganın havada droneye saldırması gülümsetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 09:28:08 -
Karganın droneye saldırısı renkli görüntülere sahne oldu

Üsküdar’da meraklı bir karganın havada droneye saldırması gülümsetti. O anlar ise cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.


Sokağa çıkma kısıtlamasında Üsküdar Sahilden görüntü almaya çalışan İhlas Haber Ajansı muhabirinin dronesine bir karga yaklaştı ve droneye saldırmaya başladı. Dronenin sesinden ve renginden dolayı bir kuş olduğunu zanneden karga havada droneyi düşürmeye çalıştı. Karganın droneye saldırısı ise renkli anlara sahne oldu. O anlar ise cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

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