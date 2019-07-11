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Kargaların kavgası 15 dekarlık tarlayı yaktı

Eskişehir'de yüksek gerilim hattı üzerinde kavgaya tutuşup elektrik akımına kapılan kargalar, 15 dekarlık tarlada yangın çıkmasına sebep oldu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 17:11
Kargaların kavgası 15 dekarlık tarlayı yaktı

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde yüksek gerilim hattı üzerinde kavgaya tutuşup elektrik akımına kapılan kargalar yüzünden 15 dekarlık buğday tarlasında yangın çıktı, büyük maddi zarar meydana geldi.

Tarlaya düşmesiyle yangın çıktı

Olay, ilçeye bağlı Yazır mahallesi Karakova mevkiinde yaşandı. Mustafa Sarıkaya’ya ait buğday tarlası üzerinden geçen yüksek gerilim hattı üzerinde iki karga kavgaya tutuştu. İki kargadan birinin elektrik akımına kapılarak ekili tarla içerisine düşmesi üzerine yangın meydana geldi. Olay üzerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, 15 dekarlık buğday tarlasında büyük maddi zarar meydana geldi.

Karga ölüsü bulundu

Yapılan araştırmada yanarak ölen kargaya rastlanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 17:11
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