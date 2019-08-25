Karesili vatandaşlar atık getirdi, sinema izledi

Karesi Belediyesi tarafından sıfır atık çevre temizliği ve geri dönüşüm bilinciyle düzenlenen “Karesi Neşeli Günler Çocuk Oyunları ve Sinema Günlerinin” ilk etkinliğinde 480 kilo kitap, 130 kilo pet şişe, 145 kilo cam şişe, 63 kilo pil, 190 adet oyuncak, 30 adet kıyafet toplandı.

Sıfır atık çevre temizliği ve geri dönüşüm bilincinin geliştirilmesi amacıyla Karesi Belediyesi tarafından düzenlenen “Karesi Neşeli Günler Çocuk Oyunları ve Sinema Günlerinin” etkinliğinin ilk ayağı Karesi Park’ta gerçekleştirildi. Geleneksel çocuk oyunlarıyla başlayan etkinlikte ülkemizin birbirinden değerli sinema sanatçılarının rol aldığı ‘Bizim Aile’ adlı film gösterildi. Sinema gösterimi öncesi Karesi Belediyesi tarafından kurulan stantlara plastik şişe, kapak, kullanılmış pil, eski oyuncalar, kitap gibi eşyalar getiren aileler ve çocuklarına patlamış mısır, gazoz ve dondurma ikramında bulunuldu.

Etkinlikte 1 tona yakın atık toplandı

Etkinlikte belediye tarafından kurulan stantlara vatandaşlar tarafından; 480 kilo kitap, 130 kilo pet şişe, 145 kilo cam şişe, 63 kilo pil, 190 adet oyuncak, 30 adet kıyafet getirildi. Binlerce Karesilinin katıldığı “Karesi Neşeli Günler Çocuk Oyunları ve Sinema Günleri”nde vatandaşlar alanı tıktım tıklım doldururken, ailecek eğlenceli zamanlar geçirerek film izlediler. Etkinliğe Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’da ailesi ile birlikte katıldı.

İlk olarak geri dönüşüm eşyalarının toplandığı standa giden Başkan Orkan burada topladığı pet şişeleri stant görevlilerine teslim ederken, vatandaşların getirdiği atıkları da teslim aldı. Çocuklarla sohbet ederek sıfır atık kampanyasının önemine değinen Orkan, daha sonra çocuk oyunlarının oynandığı alana geçti. Burada çocuklarla bir süre vakit geçiren Orkan daha sonra sinema gösteriminin yapılacağı alanda vatandaşlarla bir araya geldi. Sinema alanında vatandaşlara hitap edenOrkan, Karesi Belediyesi’nin çevre bilinci ve mahalle kültürünün kuvvetlenmesi için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam edeceğini belirtti.

Çocuklarla ve mahallelerin önde gelenleriyle hatıra fotoğrafı çektiren Orkan, daha sonra vatandaşlarla birlikte ‘Bizim Aile’ adlı filmi izledi.