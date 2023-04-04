Karesili öğrenciler ecdat ile buluştu

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, ilçede 3 okulda eğitim gören 119 öğrenci ve 10 öğretmeni 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü öncesi bölgeye gönderdi. Karesi Kaymakamlığı ve Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Fatih, Mehmet Azman Çavuş ve Ali Hikmetpaşa Ortaokulu’ndan öğrenci ve öğretmenleri ecdat ile buluştu. 15 Mart sabahı 3 kafile halinde yola çıkan öğrenci ve öğretmenler ilk olarak Ertuğrul Tabyası’nı ziyaret ettiler.

Kafile sırasıyla Yahya Çavuş Şehitliği ve Anıtı, Seddülbahir Kalesi, İlk Şehitler Anıtı, Seyit Onbaşı Heykeli, Namazgah Tabyası, Kilitbahir Kalesi, Zığındere Nuri Yamut Anıtı’nı ziyaret ettiler. Çanakkale’de ise Truva Atı, Aynalı Çarşı, Nusret Mayın Gemisi, Seddülbahir, Conkbayır gibi Çanakkale Savaşlarının cereyan ettiği yerleri gezip, gördüler. Tarih kitaplarında okudukları Çanakkale Savaşları’nın meydana geldiği yerleri bir de canlı olarak görme fırsatını yakaladılar. Çanakkale gezisine katılan öğrencileri evlerine mutlu dönerken, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’a da teşekkür ettiler.