  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Karesili öğrenciler ecdat ile buluştu
Aktüel

Karesili öğrenciler ecdat ile buluştu

Yeniakit Publisher
2023-04-04 11:16:00 -
Karesili öğrenciler ecdat ile buluştu

Karesi Belediyesi, ilçedeki 3 okulda eğitim gören 119’u öğrenci 10’u öğretmen 129 kişiyi Çanakkale’ye götürdü. 3 kafile halinde düzenlenen gezide öğrenciler ecdat ile buluştu.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, ilçede 3 okulda eğitim gören 119 öğrenci ve 10 öğretmeni 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü öncesi bölgeye gönderdi. Karesi Kaymakamlığı ve Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Fatih, Mehmet Azman Çavuş ve Ali Hikmetpaşa Ortaokulu’ndan öğrenci ve öğretmenleri ecdat ile buluştu. 15 Mart sabahı 3 kafile halinde yola çıkan öğrenci ve öğretmenler ilk olarak Ertuğrul Tabyası’nı ziyaret ettiler.

Kafile sırasıyla Yahya Çavuş Şehitliği ve Anıtı, Seddülbahir Kalesi, İlk Şehitler Anıtı, Seyit Onbaşı Heykeli, Namazgah Tabyası, Kilitbahir Kalesi, Zığındere Nuri Yamut Anıtı’nı ziyaret ettiler. Çanakkale’de ise Truva Atı, Aynalı Çarşı, Nusret Mayın Gemisi, Seddülbahir, Conkbayır gibi Çanakkale Savaşlarının cereyan ettiği yerleri gezip, gördüler. Tarih kitaplarında okudukları Çanakkale Savaşları’nın meydana geldiği yerleri bir de canlı olarak görme fırsatını yakaladılar. Çanakkale gezisine katılan öğrencileri evlerine mutlu dönerken, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’a da teşekkür ettiler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23