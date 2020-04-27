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Aktüel

Karesi, iftarda evlere misafir

Karesi Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşların evine, her gün büyük bir özenle hazırlanan sıcak yemekleri iftar saatine kadar ulaştırıyor.

2020-04-27 16:32:56 -
Karesi, iftarda evlere misafir

Karesi Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşların evine, her gün büyük bir özenle hazırlanan sıcak yemekleri iftar saatine kadar ulaştırıyor.


Sosyal Belediyecilik anlayışıyla kapı kapı dolaşarak, hazırlanan 4 çeşit yemeği ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştıran Karesi Belediyesi, yeni tip Korona virüs salgını nedeniyle yaşanılan bu hassas süreçte vatandaşların yüzünü güldürüyor. Merkezine insanı alan sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını yürüttüklerini belirten Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Bu hassas süreçte kavuştuğumuz Ramazan ayında hazırladığımız sıcak yemeklerle, verdiğimiz hizmetlerle evlerinize misafir olup bu mübarek ayın maneviyatını paylaşıyoruz” dedi.


İhtiyaç sahiplerine sıcak yemek


Karesi Belediyesi, Korona virüs salgını sürecinde girilen Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor. Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın talimatıyla, Ramazan ayının güzelliklerini paylaşmak ve birlik ve beraberliği arttırmak adına ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftarda sıcak yemek yardımı gerçekleştiren Karesi Belediyesi, vatandaşların yüzünü güldürüyor. Kapı kapı dolaşarak hazırlanan 4 çeşit sıcak yemeği ihtiyaç sahibi vatandaşlarla buluşturan Karesi Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaşanılan bu hassas süreçte vatandaşların yüzünü güldürüyor.


Başkan Orkan: “Bu mübarek ayın maneviyatını paylaşıyoruz”


Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, rahmet ve bereket mevsimi Ramazan ayı münasebetiyle yapılan hizmetlerin ayrı bir değer ve anlam taşıdığını ifade etti. Başkan Orkan, “Dostluğumuzun ve kardeşliğimizin pekiştiği Ramazan ayını idrak ediyoruz. Paylaşmaya ve komşu hakkına çok büyük önem veren ve ‘komşusu açken tok yatan bizden değildir’ diyen bir Peygamberin ümmeti olarak Karesi’deki tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşarak her gün 4 çeşit sıcak yemek yardımında buluyoruz. Karesi’de Ramazan ayının güzelliklerini paylaşalım, birlik ve beraberliğimizi arttıralım istedik. Bu amaçla, geçirmekte olduğumuz bu hassas süreçte kavuştuğumuz Ramazan ayında hazırladığımız yemeklerle, verdiğimiz hizmetlerle evlerinize misafir olup bu mübarek ayın maneviyatını paylaşıyoruz” dedi.

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