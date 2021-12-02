  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi KARDÖKMAK A.Ş. işçi alımı yapacak
Ekonomi

KARDÖKMAK A.Ş. işçi alımı yapacak

KARDÖKMAK A.Ş. bünyesinde istihdam etmek üzere CNC Freze İşçisi, CNC Torna İşçisi, Torna-Freze İşçisi, Plazma Operatörü İşçisi ve Dökümhane Yardımcı Personeli olmak üzere 15 işçi alımı yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 16:24:00 -
KARDÖKMAK A.Ş. işçi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR ) Karabük İl Müdürlüğü’ne yapılacak olup, adayların 02 Aralık 2021 tarihinden itibaren en geç 18 Aralık 2021 tarihine kadar kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Başvuru şartlarını sağlayan adaylardan; CNC Freze, CNC Torna, Torna-Freze, Plazma Operatörü İşçiliği pozisyonuna başvuran adaylar ile Dökümhane Yardımcı Personel pozisyonuna başvuran adaylar ayrı ayrı yazılı sınava tabi tutulacak olup, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kontenjanın dört katı kadar aday özgeçmişleri doğrultusunda KARDÖKMAK A.Ş Seçme ve Değerlendirme Kurulu tarafından mülakata tabi tutulacak ve kontenjan âdeti kadar seçilecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Babasının şiddetine uğrayan Cihan bebek hakkında hastaneden açıklama
Gündem

Babasının şiddetine uğrayan Cihan bebek hakkında hastaneden açıklama

Gaziantep’te cani babasının şiddetine maruz kalan 2 aylık Cihan bebeğin öldüğü yönündeki haberler, tedavi gördüğü hastane tarafından net bir..
Dünyayı şoke eden rapor! CIA çalışanlarının en az 10’u…
Dünya

Dünyayı şoke eden rapor! CIA çalışanlarının en az 10’u…

Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA) davaları aracılığıyla ortaya çıkan raporlara göre CIA, çalışanlarının en az 10'unun çocuklara yönelik c..
Erdoğan söyleyince kızıyorlar ama.. Rahşan Ecevit Kılıçdaroğlu için bakın ne demiş
Gündem

Erdoğan söyleyince kızıyorlar ama.. Rahşan Ecevit Kılıçdaroğlu için bakın ne demiş

CHP’den ihraç edilen Mehmet Sevigen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasete DSP'den girmek istediğini, ancak Rahşan Ecevit'in SSK..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay