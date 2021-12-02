KARDÖKMAK A.Ş. işçi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR ) Karabük İl Müdürlüğü’ne yapılacak olup, adayların 02 Aralık 2021 tarihinden itibaren en geç 18 Aralık 2021 tarihine kadar kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Başvuru şartlarını sağlayan adaylardan; CNC Freze, CNC Torna, Torna-Freze, Plazma Operatörü İşçiliği pozisyonuna başvuran adaylar ile Dökümhane Yardımcı Personel pozisyonuna başvuran adaylar ayrı ayrı yazılı sınava tabi tutulacak olup, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kontenjanın dört katı kadar aday özgeçmişleri doğrultusunda KARDÖKMAK A.Ş Seçme ve Değerlendirme Kurulu tarafından mülakata tabi tutulacak ve kontenjan âdeti kadar seçilecektir.

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