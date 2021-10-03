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Sağlık Kardiyoloji Uzmanı Keskin'den önemli uyarı: Kalbini seven bunu yapsın!
Sağlık

Kardiyoloji Uzmanı Keskin'den önemli uyarı: Kalbini seven bunu yapsın!

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, düzenli yürüyüş yapmanın erken ölüm riskini azalttığını söyledi. Keskin, içinde bulunduğumuz mevsim geçişinde artış gösteren üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı ise egzersiz yapmanın önemine dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-10-03 18:31:00 - 2021-10-03 18:33:47
Kardiyoloji Uzmanı Keskin'den önemli uyarı: Kalbini seven bunu yapsın!

 Yeniakit.com.tr 

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, mevsim değişikliği ile birlikte artış gösteren gribal enfeksiyonlara karşı önemli uyarılarda bulundu.

Grip sezonunda olduğumuzu hatırlatan Doç. Dr. Muhammed Keskin, özellikle içinde bulunduğumuz dönemde düzenli olarak yapılacak egzersizin önemine dikkat çekti. Düzenli egzersizin psikolojik rahatsızlıkların önlenmesi bakımından da etkili olduğunu belirten Keskin, şunları söyledi:

"Haftada 5 kez en az 20 dk egzersiz yapanların üst solunum yolu enfeksiyonuna yakalanma riski %43 azalıyor. Haftada 3 kez 30 dk tempolu egzersiz anksiyete ve depresyonu önlüyor."

'Kalbini seven yürüsün'

Kalp sağlığını korumada en etkili yöntemin tempolu yürüyüş olduğunu ifade eden Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, şöyle devam etti: "Tempolu yürüyüş yapanların erken ölüm riski %20 azalıyor. Sonuç olarak yürüyüş en bazal egzersizdir. Kaslarımızın hakkını vermektir. Kalbini seven egzersiz yapsın. En azından düzenli olarak yürüsün."

Doç. Dr. Muhammed Keskin

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