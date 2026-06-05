İşte o egzama çeşitleri! Peki belirtileri neler? Ciltte kuruluk, çatlaklık, kaşıntı...
Çağımızın en artış gösteren hastalıklarından olan egzama için bu detaylara dikkat etmek zorundayız...
Çağımızın en artış gösteren hastalıklarından olan egzama için bu detaylara dikkat etmek zorundayız...
Egzama, ciltte döküntü, cilt kuruluğu ve kaşıntıya neden olan kalıtsal ve kronik inflamatuar cilt rahatsızlığıdır. En sık görülen türü atopik dermatittir. Dirsek kıvrımları, dizlerin arkası ve bilekler belirtilerin en yaygın görüldüğü yerlerdir.
Cilt kuruluğu, çatlama, kabarıklık ve şişlik, ciltte kaşıntı ve pullu deri döküntüsü egzamanın en tipik belirtileridir. Tahriş edici veya alerjenle temas edildiğinde egzama belirtileri daha da şiddetlenebilir. Semptomları iyileştirmeye yardımcı olacak tedaviler mevcuttur ancak egzamanın kesin bir tedavisi yoktur.
Egzama, pullu, kızarık görünen, kabuklu ve sertleşen veziküler lezyonlar yan ısıra kaşıntıya neden olan inflamatuar cilt rahatsızlığıdır. Küçük çocuklarda daha sık görülen egzama hastalığı her yaştan kişiyi de etkileyebilir. Genellikle ellerde, bacaklarda ve ayaklarda görülse de vücudun herhangi bir yerinde de egzama hastalığı meydana gelebilir. Ciltte yaşanan bu değişim, cilt neminin korunmasına ve vücudun dış etkenlere karşı korunmasına yardımcı olmaktan sorumlu olan cildin bariyer fonksiyonunu zayıflatır.
Egzama bulaşıcı mı korkusu olsa da, hayır egzama bulaşıcı değildir ve bir kişi döküntüsü olsa bile bunu başkasına geçiremez. Egzama rahatsız edici bir görüntüye neden olsa da bulaşıcı olmadığı gibi tehlikeli de değildir.
Egzamaya sabun, deterjan, şampuan ve banyo köpüğü gibi tahriş edici alerjenlerle temas, soğuk ve kuru hava, nem, toz, polen ve küf gibi çevresel faktörler ya da stres ve genetik geçiş gibi uyaranlar neden olmaktadır. Ayrıca staphylococcus aureus adlı bakteri de egzamaya neden olur. Bu bakteri vücuttaki yararlı bakterilerin yerini alır ve cildin bariyer fonksiyonunu bozar.
Cildin reaksiyon vermesini sağlayarak egzamanın nedenleri şunlardır: Soğuk ve kuru hava Nem gibi çevresel faktörler Alerjenler Makyaj ve cilt bakım ürünleri Deterjan, sabun ve parfüm gibi kimyasallar Polen ve küfler Gıda alerjileri Birtakım metaller Bağışıklık sistemi düşüklüğü Genetik Ortamdaki hava kirliliği Stres ve kaygı
Genellikle kronik bir cilt rahatsızlığı olan egzamanın kendi içinde ayrıldığı bazı türleri mevcuttur.
Egzama türleri şöyle sıralanabilir: Atopik egzama: Bu egzama çeşidinin gelişiminde genetik, immünolojik, çevresel faktörlerin bileşiminin rolü olduğu düşünülmektedir.
Seboreik dermatit: Nedeni tam olarak bilinmeyen ve kronik olan seboreik egzama cildin yağlı olduğu bölgelerde, yüzde yani kaşlar, yanaklar, burun kenarları, sakal içleri, göğüs ortası, saçlı deri, kulaklarda görülür. Kulak egzaması olarak da bilinen seboreik egzama kızarıklık, pullanma ve kabuklanmayla oluşur.
Asteatotik egzama: Bu egzama çeşidi yaşlılarda daha sık görülmektedir. Sık banyo yapılması, derinin üst tabakasındaki yağ miktarının azalması veya atopi gibi nedenler sonrasında görülebilmektedir. Kış aylarında kuruluk arttığı zaman daha fazla görülebilmektedir. Genellikle bacakların ön yüzünde, kollarda ve gövdede çıkmaktadır. Deride porselen çatlağı gibi bir görüntüye, kaşıntıya, kuruluğa ve döküntüye neden olmaktadır.
Kontakt egzama: Cildin duyarlı olduğu maddelere karşı oluşan akut veya kronik reaksiyondur. Cilt, koruyucu yağlarını engelleyen maddelere sürekli maruz kalırsa kontakt egzama oluşur. Kontakt dermatitte egzamayı tetikleyen bazı maddelere karşı dikkatli olunmalıdır. Kontakt egzama; temizlik maddeleri, makyaj malzemeleri, parfümler, oje, endüstriyel maddeyle temas, saç boyaları, diş macunu, sakız, ayakkabı ve ayak spreyleri, pantolan fermuarı, metal düğmeler, geçici dövmeler nedeniyle görülür.
Numuler egzama: Daha çok kol ve bacaklarda, ellerde görülen numuler egzama, madeni para büyüklüğünde, çok sayıda olabilen yuvarlak kaşıntılı lezyonlardır. Kronik seyirli olup, daha çok genç erişkinler ve yaşlılarda rastlanır. Numuler egzamanın lezyonları papül ve vezikül denen ufak kabartıların birleşmesiyle oluşur ve akut dönemde kızarıklık, sızıntı ve kabuklanma gösterir.
Gravitasyonel egzama: Ayakta çalışanlarda ve yaşlılarda çok sık görülen bir egzama çeşididir. Bacakların alt kısımlarında varislerin oluşması ve kan dolaşımın bozulmasıyla gelişmektedir. Burada kan birikmesinden dolayı damarlarda basınç artmakta ve bu da deride hasara neden olabilmektedir. Doğum yapmış kadınlarda gravitasyonel egzama görülebilir. Bacaklarda kuruluk, kaşıntı, su toplaması, kızarıklık gibi belirtilerle kendini gösterir. Egzama kronikleştikçe deride koyu lekeler, derinin sertleşmesi ve sonrasında ülser gibi yara oluşabilmektedir.
Genel olarak egzama belirtileri şunları içerir: Ciltte kuruma ve çatlama Cilt rengine bağlı olarak rengi değişebilen şişmiş cilt döküntüleri Kaşıntı Ciltte kabuklaşma ve şişlik İltihap ya da cilt enfeksiyonu meydana gelmesi Göz çevresindeki cildin koyulaşması Avuç içlerindeki cilt kırışıklıkları Ciltte yoğun hassasiyet Ciltte çizik çizik izler
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