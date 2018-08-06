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Kardeşlerin arazi kavgasında silahlar çekildi!

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kardeşler arasındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 22:16
Kardeşlerin arazi kavgasında silahlar çekildi!

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Kozlucu Mahallesi'nde İbrahim (45) ile kardeşi Fethi A. (41) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Fethi A. ile İbrahim, eşi Nazlı ve oğlu Yusuf A. av tüfeğiyle yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi ile Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri mahallede ve hastanede önlem aldı.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 22:16
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