Kardeşlerim oyuncuları kimler? Kardeşlerim dizisinde kimler oynuyor?

ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak olan Kardeşlerim dizisinin çekimlerinin yapıldığı il ilçe neresi? Kardeşlerim dizisi hangi mekanlarda çekiliyor? İşte, Kardeşlerim dizisi çekim yapılan yerler…

Kardeşlerim dizisinde kimler oynuyor?

Başrollerini Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim oyuncuları Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Recep Ustayer, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Kaan Sevi, Damla Su İkizoğlu ve Melis Minkari gibi isimler alıyor.

Kardeşlerim dizisinin konusu ne?

Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsü. Yapımını NGM'nin, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği ve senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Kardeşlerim, aile olmayı, kardeş olmayı, doğruyu yanlışı, varlığı ve yokluğu anlatıyor.

Kardeşlerim dizisi nerede çekiliyor?

Kardeşlerim dizisinin hangi ilde ilçede çekildiği merak edildi. Kardeşlerim dizisi İstanbul’da çekiliyor. İstanbul’un pek çok ilçesini kullanan dizi ekibi çekimlerde, ağırlıkla Avrupa yakasını tercih ediyor. Kardeşlerim dizisi Cumartesi akşamları sat 20:00’da ATV erkanlarında olacak.